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Yandex Data Platform Dinner. Алматы

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Мероприятие пройдет 23 ноября 2022 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

Приглашаем вас на вечернее мероприятие, посвященное возможностям Yandex Data Platform. На встрече расскажем, как платформа решает задачи полного цикла обработки данных — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Обсудим следующие темы:

— Сервисы в составе Yandex Data Platform и сценарии, для которых они подходят
— Сервисы управляемых баз данных: PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Greenplum
— Сервисы для управления кластерами: Elasticsearch, Apache Kafka, Apache Hadoop
— Аналитика и визуализация данных с помощью BI-инструмента Yandex DataLens
— Обзор самых интересных клиентских кейсов.

Программа:

16:00 — Начало регистрации, кофе-брейк.
17:00 — Yandex Data Platform: полный цикл обработки данных любого типа, Кирилл Шевчук.
17:40 — Аналитика и визуализация данных в Yandex DataLens, Роман Колеченков.
18:20 — Библиотека клиентских кейсов, Андрей Шпурик.

Встреча пройдет в гибридном формате. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее — количество мест в офлайне ограничено.

Организатор — ООО «Яндекс.Облако»

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