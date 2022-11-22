Yandex Data Platform Dinner. Алматы

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Приглашаем вас на вечернее мероприятие, посвященное возможностям Yandex Data Platform. На встрече расскажем, как платформа решает задачи полного цикла обработки данных — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Встреча будет интересна дата-инженерам, дата-сайентистам, архитекторам данных, администраторам баз данных, дата-аналитикам, бизнес-аналитикам, руководителям IT-подразделений и техническим директорам.

Обсудим следующие темы:

— Сервисы в составе Yandex Data Platform и сценарии, для которых они подходят

— Сервисы управляемых баз данных: PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Greenplum

— Сервисы для управления кластерами: Elasticsearch, Apache Kafka, Apache Hadoop

— Аналитика и визуализация данных с помощью BI-инструмента Yandex DataLens

— Обзор самых интересных клиентских кейсов.

Программа:

16:00 — Начало регистрации, кофе-брейк.

17:00 — Yandex Data Platform: полный цикл обработки данных любого типа, Кирилл Шевчук.

17:40 — Аналитика и визуализация данных в Yandex DataLens, Роман Колеченков.

18:20 — Библиотека клиентских кейсов, Андрей Шпурик.

Встреча пройдет в гибридном формате. Пожалуйста, регистрируйтесь заранее — количество мест в офлайне ограничено.