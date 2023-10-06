Кийотака Сухара, Konica Minolta: недостаточно быть просто поставщиком решений

Президент европейской штаб-квартиры компании Konica Minolta — об ИТ-бизнесе и развитии в Казахстане.

В сентябре Konica Minolta запустила в Алматы Индустриальный центр печати, на открытии которого присутствовал г-н Кийотака Сухара, президент европейской штаб-квартиры компании. Мы поговорили с г-ном Сухара об ИТ-бизнесе Konica Minolta, а также спросили о развитии этого направления в Казахстане у Павла Шалагинова, генерального директора «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан».

— Г-н Сухара, несколько лет назад Konica Minolta стала позиционировать себя как ИТ-провайдер, был ряд поглощений других ИТ-компаний по всему миру. А в прошлом году компания начала новый этап — Digital Transformation 2022. Как происходит этот этап, что такое Konica Minolta сегодня и какой она станет завтра?

— Сделав несколько приобретений в различных областях, мы смогли осознать наши сильные стороны и, безусловно, Konica Minolta хотела бы повысить ценность «Интеллектуального управления информацией», включая услуги автоматизации бизнес-процессов. Недостаточно быть просто «поставщиком решений для управления ИТ-сервисами» — мы должны выделяться своим опытом в управлении рабочими процессами с данными клиентов и предоставлять им ценную информацию для эффективного и результативного ведения бизнеса. Одним из важных преимуществ, которые мы хотели бы предоставить, является то, что мы даем возможность нашим клиентам превращать их неструктурированные данные в структурированные для поддержки принятия ими решений. Конечно, эти системы будут контролироваться и управляться Konica Minolta, чтобы снять с наших клиентов любую операционную нагрузку. Мы очень гордимся тем, что у нас сложилось прочное и стратегическое глобальное партнерство с Microsoft — мы являемся одним из немногих глобальных партнеров в области предоставления услуг управления ИТ-сервисами по всем шести основным категориям. Поэтому мы являемся элитным партнером в области системной интеграции.

— Какие направления есть у Konica Minolta в разрезе ИТ-бизнеса?

— Мы концентрируемся главным образом на двух областях: «Услуги по управлению инфраструктурой», включая облачный хостинг, удаленный мониторинг и управление (включая услуги резервного копирования), а также безопасность оконечных устройств. Другим элементом является «Интеллектуальное управление информацией», то есть управление корпоративным контентом и развертывание ERP/CRM. Эти две категории можно рассматривать как наши основные направления.

— Какое из этих направлений наиболее успешное?

— Мы одинаково хорошо работаем и с портфолио решений Microsoft 365 Business Central, и с решениями для управления корпоративным контентом.

— Будут ли добавляться новые? И если да, то какие?

— Пока предпочитаем концентрироваться на областях интеллектуального управления информацией (Intelligent information management, IIM) и интегрированных систем управления (Integrated Management System, IMS), где мы обладаем достаточным уровнем компетенции за счет использования сделанных ранее инвестиций, одновременно мы приобретаем дополнительные возможности и опыт.

— Будучи интегратором, вы предлагаете своим заказчикам решения конкурентов? Ведь чаще всего у заказчика уже есть какая-то ИТ-инфраструктура.

— Это правда, поэтому мы стремимся не просто управлять инфраструктурой как таковой, но и контролировать бизнес-приложения от имени клиентов — эта часть является важной составляющей преимуществ, которые мы предоставляем нашим клиентам.

— Есть ли в мире аналогичные примеры, когда вендор становился интегратором?

— Действительно, такие примеры есть, и самый известный, конечно, IBM. Их можно рассматривать как образец для подражания: от производителя оборудования до системного интегратора, который также управляет клиентской инфраструктурой.

— В Казахстане Konica Minolta по-прежнему воспринимается, в первую очередь, как производитель печатных устройств. Насколько активно будет развиваться на нашем рынке ИТ-бизнес компании и какое направление будет приоритетным?

— Бренд Konica Minolta как производителя печатных решений присутствует на рынке Казахстана уже 20 лет. Поэтому очевидно, что наша компания в первую очередь ассоциируется именно с печатными решениями — мы гораздо дольше продвигали именно их, чем ИТ-решения. Но в 2019 году мы открыли представительство в Казахстане, и эту дату можно считать моментом, когда мы всерьез взялись за развитие ИТ-направления. И хотя итоги 20-летней и 4-летней работы несопоставимы, нам уже удалось добиться определенных результатов. Были реализованы первые проекты в области документооборота, автоматизации бизнес-процессов и др. ИТ-направление для нас — один из самых быстрорастущих сегментов, и я уверен, что постепенно Konica Minolta в Казахстане будет все больше ассоциироваться не только с печатными решениями, но и с ИТ.

Ключевыми драйверами роста для нас в этом сегменте являются решения для распознавания документов, роботизации процессов и автоматизации документооборота, а также Service Desk и нейросетевая аналитика, объединяющая видео- и ИТ-решения.

— Представительство Konica Minolta в Казахстане работает с 2019 года. Какими итогами работы вы могли бы поделиться?

— С момента открытия офиса идет активный рост по всем направлениям — ИТ, офисной, профессиональной и индустриальной печати — не только в Казахстане, но и в Узбекистане и Кыргызстане. Мы также рассчитываем на активизацию в Таджикистане и Туркменистане. Приведу два факта: начиная с 2019 года нам удалось добиться четырехкратного роста бизнеса, а по итогам 2022 года мы заняли первое место в Центральной Азии с долей 55,5% в сегменте промышленной и индустриальной печати. Особенно динамично развивается направление индустриальной печати, в рамках которого мы предлагаем решения для выпуска упаковки и этикетки. За последние два года мы запустили десять таких решений.

Мы приложили большие усилия для развития сервиса, который оказывается силами наших собственных сертифицированных специалистов и инженерами наших партнеров. Созданы сервисные склады в Алматы и Астане. Система авторизации сервисных партнеров позволила существенно повысить качество и улучшить доступность сервисных услуг — количество партнеров в Казахстане достигло 36. Также у нас есть один сервисный партнер в Кыргызстане и три — в Узбекистане. Это особенно важно для проектов в области аутсорсинга печати для заказчиков, имеющих подразделения по всей стране, а также для полиграфистов.

— С какими отраслями и сегментами бизнеса вы взаимодействуете наиболее активно? Кто ваши ключевые заказчики в Казахстане?

— Мы лидер в сегменте полиграфии и предлагаем решения для любых типографий, стремящихся к развитию — от коммерческих офсетных и цифровых, образовательных и корпоративных до упаковочных и этикеточных. Что касается офисного сегмента, то наши решения для комплексной оптимизации печати наиболее востребованы в государственном, финансовом, добывающем и других секторах. Речь идет о крупных компаниях, которые много печатают и стремятся правильно контролировать свои расходы на печать.

— Павел, вопрос к вам, как к человеку, который уже несколько лет возглавляет бизнес Konica Minolta в Казаххстане. Как вы оцениваете ИТ-рынок Казахстана, где видите потенциал и как видите развитие компании?

— ИТ-рынок Казахстана даже более развит, чем во многих странах, которые принято называть развитыми. Здесь, как и во многих странах СНГ, не было необходимости тратить ресурсы на поддержание и модернизацию устаревших ИТ-решений, а удалось перепрыгнуть ряд этапов и сразу перейти к реализации проектов на основе самых современных подходов.

Этому способствовали и решения на государственном уровне. В частности, в 2017 г. принята и начала реализовываться программа «Цифровой Казахстан». Она регулярно корректируется с учетом достигнутых результатов, глобальных тенденций цифровизации и мирового опыта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном послании народу в 2023 году подчеркнул, что республика должна стать ИТ-страной. Он заявил: «Мы — в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха». В июле 2023 года портал Global CIO опубликовал исследование, посвященное казахстанскому ИТ-рынку. Согласно ему в 2022 году Казахстан вошел в топ-30 самых развитых в цифровом отношении стран мира.

Что касается потенциала развития, то государство активно поддерживает различные инициативы по цифровизации, направленные на улучшение бизнес-климата. Например, мы в Konica Minolta видим, что в Казахстане переход на электронный документооборот происходит намного быстрее, чем, например, в Европе или США. И для нас, как поставщика решений для документооборота, это перспективно.

При этом мы уверены, что цифровизация и переход на современную и более эффективную офисную технику с построением оптимальной инфраструктуры — это процессы, идущие рука об руку.