Konica Minolta открыла в Алматы Центр индустриальной печати

Это событие ознаменовало новую веху развития компании Konica Minolta в Казахстане и всей Центральной Азии.

20 сентября в Алматы прошла презентация Индустриального центра печати Konica Minolta. Asian Industrial Printing Engagement Center станет центром притяжения игроков рынка полиграфии и упаковки, а также рекламных агентств со всей Центральной Азии.

С приветственной речью на открытии Центра выступил Кийотака Сухара, президент Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

«Это очень важный для нас шаг. Мы сосредотачиваем все свои усилия на том, чтобы делать невозможное возможным, чтобы невидимое стало видимым. Вся наша история, 150 лет, построена на том, что мы ставим себе невыполнимые задачи. Почему мы здесь? В первую очередь потому, что Казахстан и Центральная Азия активно развиваются. И мы здесь не для того, чтобы мы сами росли, а для того, чтобы вырос и ваш бизнес, — обратился г-н Сухара к заказчикам. — Наша цель — поддерживать вас и обеспечить самый высокий уровень сервиса в мире. Это наше самое важное обязательство. Центр индустриальной печати, который мы сегодня открываем, даст вам возможность получить для своего бизнеса новые знания, увидеть инновационные решения. Самое главное преимущество Konica Minolta состоит в технологиях. Но что еще более важно — это люди, наша команда. Все это является нашей самой мощной силой для роста», — заключил г-н Сухара.

Г-н Сухара дал интервью порталу Profit.kz, в котором рассказал об ИТ-бизнесе Konica Minolta и развитии этого направления в Казахстане.

Об истории присутствия Konica Minolta в Центральной Азии и развитии бизнеса компании в регионе рассказал Павел Шалагинов, генеральный директор «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан». Konica Minolta вышла на рынок ЦА в 2003 году. В 2019 году открылось представительство в Алматы, в 2022 году — появилась команда в Узбекистане.

«150 лет истории — про что это? Если мы посмотрим на Konica Minolta сейчас — это огромное количество бизнесов, это разные продукты. Вы можете увидеть большие цифры, которые не могут не впечатлять. Это 20 тысяч зарегистрированных патентов, несколько десятков тысяч сотрудников по всему миру. Мы присутствуем почти во всех странах мира, и что очень важно — не только в области печати. Вы нас знаете, может быть, больше как печатного вендора. Но, например, аналитическое агентство IDC назвало нас лидером в области цифровой трансформации, а в 2020 году мы входили в список 100 лучших поставщиков ИТ-услуг. У нас много компетенций, очень много инноваций. В 2022 году мы вошли в ТОП-100 рейтинга международных инноваций», — рассказал Павел Шалагинов.

Порядка 81% решений Konica Minolta приходится на технологии для бизнеса. Компания является лидером в сегменте офисной, производительной и текстильной печати, а также экспертом по оптимизации документооборота и управлению контентом. Достаточно большую часть бизнеса занимают решения для промышленности (10%) и здравоохранения (9%). Konica Minolta — лидер в Японии в сегменте кассетных систем цифровой рентгенографии. Компания также является создателем первого в мире цифрового маммографа.

В настоящее время Konica Minolta — № 1 в Казахстане в сегменте Production Printing Colour (цветная цифровая производительная печать) с долей 51% и № 1 в сегменте Production Printing (цифровая производительная печать) с долей 46,5%. Также компания занимает первое место в сегменте Production Printing в ЦА (доля 50,5%) и в Восточной Европе (50,5%). В целом отмечается четырехкратный рост бизнеса с 2019 года на территории стран ЦА.

«Мы начали лишь в 2019 году. То есть, мы здесь всего четыре года. Маленький путь, но мы надеемся, что у нас очень большие перспективы. Наш подход — рассказывать не только про сам продукт, но и про то, как с этим продуктом привнести новую ценность для клиента, как сделать это действительно хорошим бизнесом. И вот, сегодня мы представляем вам Центр индустриальной печати, Asian Industrial Printing Engagement Center», – отметил Павел Шалагинов.

Игорь Терентьев, эксперт рынка печати, представил обзор мировых тенденций в упаковке и этикетке. По его словам, сейчас большинство производителей продукции обращают большое внимание на устойчивое развитие и экологичность. Они остаются приоритетными, и эта тенденция сильно влияет на рынок упаковки.

«При этом мы видим, как происходит эволюция от просто функциональной упаковки к инструменту продвижения. То есть, упаковка — это уже не просто коробка. Это полнофункциональный инструмент для продвижения. Чтобы продвигать бизнес сегодня, требуется больше вариативной и персонализированной упаковки и этикетки. А ввиду взрывного роста электронной торговли требуется все больше технологий для производства упаковки для нее. Именно поэтому цифровые технологии становятся базовыми в печати и отделке. Именно они позволяют расширить пользовательский опыт при взаимодействии с упаковкой и этикеткой. А современное развитие искусственного интеллекта дает возможность ускорить выход на рынок. Хотелось бы отметить, что в обычной упаковке проникновение цифровых технологий печати пока невелико. Наибольшее проникновение сейчас наблюдается в гибкой упаковке. При этом мы видим, как развивается прямая цифровая печать по готовой упаковке, растет интерес к цифровым технологиям и расходным материалам для производства пищевой упаковки. Вообще, рынок готов к полностью цифровому циклу, увеличивается количество игроков в секторе упаковки», — отметил спикер.

Сегодня на рынке предлагается широкий спектр решений для цифровой печати упаковки. Это среднерулонные и широкорулонные ЦПМ для гибкой упаковки, листовые ЦПМ нескольких форматов для складной картонной упаковки, листовые много- и однопроходные ЦПМ postprint и preprint для гофроупаковки. Konica Minolta уже присутствует в секторах листовых ЦПМ форматов B2 и B1, а также предлагает однопроходные решения для печати гофроупаковки и листовые системы цифрового облагораживания.

«Если же говорить о печати этикетки, то здесь цифровая технология становится основной. Постепенно повышается производительность и верхняя граница рентабельности цифровых технологий относительно аналоговых. Растет интерес к цифровым технологиям и расходным материалам для производства пищевой упаковки, а также доля цифровых решений с расширенным цветовым охватом, ассортимент цифровых технологий для послепечатной обработки и облагораживания, ассортимент готовых решений для полного цикла производства этикетки самостоятельно, без участия типографий. Рыночная доля ежегодных инсталляций этикеточных ЦПМ среди общего количества этикеточных печатных машин в 2019 году выросла по всему миру до 40%. Аналитики ожидают, что в 2023–2025 годах продажа цифровых печатных этикеточных машин значительно превзойдет продажи аналоговых», — говорит Игорь Терентьев.

Подробнее о решениях Konica Minolta для цифровой этикетки и упаковки, а также о технологиях, представленных в Центре индустриальной печати, рассказал Михаил Тарновский, руководитель направления индустриальной печати «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан».

«Мировые тенденции таковы: 31% коммерческих типографий в мире заявляют о том, что 25% и более оборота составляет цифровая печать. Доля цифровых тиражей растет ежегодно. 85% коммерческих типографий и 62% издательств уже используют цифровую печать. А ее доля у типографий, печатающих упаковку, составляет 45%. Мировой рынок коммерческой печати, по данным за 2022 год, составил 350 млрд долларов. На долю цифровой печати пришлось 12%. Рынок индустриальной печати (текстиль, этикетка, упаковка) составляет 467 млрд долларов, доля цифровой печати здесь — 5,5%. При этом хочу отметить, что на территории ЦА распространение цифровой печати происходит гораздо быстрее, чем в среднем по миру. У нас больше, чем в Европе, коротких тиражей. С течением времени аналоговых тиражей становится все меньше. И сохраняются они в основном у крупных игроков рынка, чьи инвестиции в оборудование исчисляются миллионами евро. Мы же сегодня говорим в первую очередь про цифровую упаковку, этикетку и классическую цифровую издательскую деятельность. Несмотря на тот сложный период, который мы все испытали в 2020–2021 годах, полиграфия снова в тренде, она набирает обороты, и по итогам 2022 года мы уже приблизились по обороту к состоянию 2019 года. Коротких заказов становится все больше, нам необходимо их обрабатывать со все более высоким качеством. Именно эту оперативность и качество способны обеспечить наши решения цифровой печати», — поделился Михаил Тарновский.

Он подробнее рассказал о машинах, которые выставлены в Центре индустриальной печати. Это этикеточная рулонная ЦПМ AccurioLabel 230, система цифрового облагораживания AccurioShine 3600 с модулем iFOIL One, листовая производительная ЦПМ AccurioPress C12000, а также профессиональное просмотровое и постпечатное оборудование. Гости мероприятия смогли увидеть эти решения в работе, оценить их скорость и качество готовых отпечатков.

«Наш Центр индустриальной печати — это не просто шоу-рум. Шоу-рум — это музей, туда можно прийти и что-то посмотреть. Мы предлагаем нечто большее. Мы хотим, чтобы он всегда был заполнен, чтобы сюда приходили клиенты, чтобы вы могли ставить здесь эксперименты, печатать образцы. Наша цель — создать клуб, сообщество профессионалов», — подытожил Павел Шалагинов.