Konica Minolta открыла представительство в Казахстане

Ранее продукты и решения компании были представлены на местном рынке через дистрибуторов.

14 ноября в Алматы состоялось торжественное открытие представительства Konica Minolta в РК. Офис, расположенный в Алматы, будет отвечать за операции компании на рынке Казахстана и других стран центрально-азиатского региона (Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана).

Сегодня Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом в почти 10,3 тыс. сотрудников (по состоянию на апрель 2019 года). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 2,39 млрд евро в 2018 финансовом году.

Как рассказал в своей приветственной речи Александр Суворов, генеральный директор «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Казахстан», компания пришла на рынок Казахстана и Центральной Азии, завершив собственную масштабную программу цифровой трансформации Rethink IT — из вендора решений для офисной и производительной печати в ИТ-провайдера, предоставляющего полный спектр услуг и продуктов в области управления документооборотом и ИТ-инфраструктурой предприятий, от систем интеллектуального видеонаблюдения до промышленных решений дополненной реальности.

Открытие офиса в Казахстане является логичным этапом реализации стратегии расширения присутствия Konica Minolta в регионах, помимо дистрибуторской модели продаж. Компания рассчитывает на устойчивый рост интереса казахстанского бизнеса к эффективным ИТ-решениям. Konica Minolta планирует вывести на центрально-азиатские рынки самые передовые решения в области профессиональной полиграфии и промышленной печати, которые были разработаны компанией в рамках программы обновления Rethink IT.

«Konica Minolta — компания с более чем 140-летней историей, один из лидирующих поставщиков инноваций в мире. Благодаря нашим цифровым технологиям люди во всем мире могут воплощать в жизнь самые смелые творческие фантазии, а организации — получать максимальную отдачу от цифровой трансформации. Я уверен, что продукты и решения Konica Minolta будут востребованы на казахстанском рынке, где бренд известен еще со времен, когда компания была лидером в производстве фотоаппаратуры и решений для фотопечати», — отметил Кейджи Окамото, президент Konica Minolta Business Solutions Europe.

Александр Суворов подчеркнул, что компания высоко оценивает инновационный потенциал Казахстана и видит здесь необходимость полноценного присутствия. В Konica Minolta ожидают рост местного рынка в ближайшие годы — он предопределен как мировыми тенденциями, направленными на увеличение роли ИТ во всех областях, так и ростом роли республики в трансграничных евразийских экономических процессах.

«Казахстан сегодня активно развивается как цифровое государство, в котором растет доля „умной экономики“. Промышленные предприятия, прежде всего, горнодобывающая промышленность, финансовый и логистический сектора остро нуждаются в эффективных решениях для цифровой трансформации. Ключевой элемент нашей стратегии — взаимодействие с пратнерами. Благодаря вовлечению российского представительства мы создадим новые возможности для партнеров. Наш фокус юудет сосредоточен на поддержке, сервисе, обучении и инвестициях. Уже сейчас в большинстве регионов Казахстана у нас есть авторизованные партнеры», — заявил Александр Суворов.

Благодаря открытию представительства в Алматы у компании появится профессиональный шоу-рум. Планируется также запуск собственного склада и логистики на территории Казахстана. Таким образом, клиенты Konica Minolta будут обеспечены ресурсными деталями и расходными материалами. Вместе с тем, новый офис позволит компании масштабировать предложения и сервис на весь регион. Konica Minolta будет заниматься продажей и послепродажным сервисом цифровых печатных машин, проектами в области аутсорсинга печати (OPS), управления корпоративным документооборотом (ECM), управления ИТ-ресурсами предприятий (ITS), промышленным интернетом вещей (IIoT) и решениями дополненной реальности (AR/VR).

«Мы фиксируем рост потребностей заказчиков на центрально-азиатских рынках к новым технологическим решениям в области промышленной печати», — добавил Павел Шалагинов, заместитель генерального директора Konica Minolta Business Solutions Казахстан и руководитель казахстанского офиса.