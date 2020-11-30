Как нефтегазовым компаниям пережить кризис?

Падение цен, топливные кризисы, геополитические сложности, а теперь еще и коронавирус.

Конъюнктура нефтегазовой отрасли ежедневно бросает вызов энергетическим компаниям по всему миру. Чтобы устоять и укрепить свои позиции на рынке, нефтегазовому бизнесу придется трансформироваться.

По данным следования Accenture, энергетика входит в топ-5 областей, подверженных кардинальным изменениям. За последние десять лет рыночная капитализация крупнейших компаний значительно уменьшилась, а рынок существенно изменился. Сегодня происходит глобальное переосмысление роли нефти и газа в экономике большинства государств.

Новые условия игры требуют от нефтегазовых компаний других подходов к добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Вместе с тем только 33% нефтяных компаний заключают партнерские соглашения с другими игроками рынка, чтобы обеспечить жизнеспособность новых моделей ведения бизнеса. Это сильно меньше, чем в других отраслях.

На работу нефтегазовых компаний сильно влияет развитие сланцевой добычи нефти и газа в Северной Америке, общемировая потребность в новых источниках энергии, особые требования к энергоэффективности, сильные экологические движения против разработки новых месторождений и законопроекты о снижении допустимых значений выбросов углерода.

Все больше стран задумываются о необходимости перехода на экологически чистые возобновляемые источники энергии и требуют цифровизации существующих производств для максимально безопасной и бережной добычи ресурсов. Этот процесс сопровождается нехваткой высококвалифицированных кадров, увеличением доли трудно извлекаемых запасов нефти и стремительными темпами роста производства сжиженного природного газа.

Ключевой фактор успешной трансформации — комплексное освоение цифровых технологий нового поколения. Особенную роль здесь играют блокчейн, искусственный интеллект, квантовые вычисления и расширенная реальность. По данным Accenture, в 2019 году 80%топ-менеджеров добывающих компаний (и 73% руководителей перерабатывающих предприятий) признали, что цифровые инновации уже оказали существенное влияние на бизнес.

Действительно, каждая из перечисленных технологий способна принести неоценимую пользу предприятию. Однако результат точечного внедрения невелик по сравнению с экономическим эффектом экосистемы технологий, работающих сообща. Тот, кто сможет интегрировать и настроить под себя весь комплекс инноваций, обеспечит себе лидирующие позиции на рынке.

Неслучайно все больше нефтегазовых корпораций запускают программы поиска и партнерства с передовыми технологическими стартапами. Обычно этим занимаются корпоративные акселераторы: например, к ним можно отнести Startup Drive «Газпром нефть». Своя акселерационная программа есть у «Лукойла». Другой способ внимательно следить за стартапами — это партнерство с конкурсом инновационных проектов или собственная номинация внутри него. Типичные примеры — GoTech и «Техностарт». В составе жюри таких конкурсов можно встретить представителей компаний «Новатэк», «Алроса», «Татнефть».

Современные технологии способны раскрыть потенциал предприятия с новой стороны. По данным последнего отчета Accenture Digital Fuels Retail, основной причиной, по которой почти 50% компаний заключили стратегические партнерские соглашения, стало желание более эффективно использовать потенциал доступных цифровых инноваций. А потенциал этот огромен.

Современные автономные системы могут обеспечить постоянный мониторинг удаленных объектов или тщательный анализ состояния многокилометровых трубопроводов. Локализовать проблемную зону, оценить степень изношенности материалов, предсказать аварийную ситуацию, точно определить поршни и клапаны, нуждающиеся в инспекции и очистке, отслеживать наполнение и опустошение накопительных емкостей.

Возможности искусственного интеллекта в области сканирования огромных объемов информации позволяют автоматизировать бизнес-функции, оцифровать старые и новые месторождения, производить надежную и экономичную диагностику. Новые решения в области безопасной передачи данных позволят преобразовать текущие рабочие процессы и организовать развернутое взаимодействие между незнакомыми контрагентами. За счет машинного обучения можно изменить круг задач и обязанностей персонала, устранить наименее рентабельные процессы и оптимизировать портфель активов. Совокупность всех этих технологий позволяет нефтегазовым компаниям более выгодно управлять ресурсами и может помочь увеличить рыночную капитализацию более, чем на 40%.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2040 году спрос на возобновляемые источники энергии вырастет с 7 до 17%. К этому моменту на рынке сланцевого газа у США и Канады появится целый ряд конкурентов: большие запасы есть у Китая, Алжира, Аргентины и Мексики. Считается, что в 2040 году спрос на нефть составит 100 млн баррелей в день. Особенно увеличится добыча в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке, а вот темпы добычи в Африке и Азии, наоборот, будут падать.

Участникам рынка уже сейчас приходиться разрабатывать более сложные и менее рентабельные активы. Инвесторы ждут от компаний реструктуризации портфеля за счет включения электроэнергии, природного газа и биотоплива. Для этого понадобится опытный и квалифицированный инженерно-технический персонал, новые инструменты для привлечения и обучения специалистов.

Нефтегазовый рынок меняется быстро и каждый раз ставит перед игроками новые задачи. Даже незначительное на первый взгляд событие в одном регионе может неожиданно сильно повлиять на состояние компании или даже отрасли в другом. Чтобы сохранить лидирующие позиции, важно действовать на опережение. Пересмотреть операционную модель с учетом имеющихся сегодня технологий, переоснастить производства, поменять подход к найму и управлению человеческими ресурсами. Но главное — признать необходимость трансформации, не бояться внедрять новые технологии, экспериментировать и обращаться за помощью и экспертизой к профессионалам в отрасли.