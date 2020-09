МУИТ: прокладывая путь к «цифре»

Современные вызовы заставляют вузы менять форматы обучения и переходить к Университету 4.0. Чем может помочь МУИТ?

Современный мир непрерывно меняется. Развитие новых технологий в наши дни идет стремительными темпами. Люди стоят перед необходимостью осваивать новые навыки по цифровой грамотности и обновлять знания в своих областях в соответствии с требованиями времени. Вызовы, стоящие сегодня перед высшими учебными заведениями, обуславливают не только изменения в учебном процессе, но и внедрение новых форм обучения, их трансформацию и переход из аудиторного формата на другие виды платформ, позволяющие предоставлять образовательные услуги обучающимся в любое время и в любом месте.

С внедрением цифровизации во все отрасли экономики предъявляются новые требования и к высшим учебным заведениям. Последним в соответствии с этим необходимо перестраивать свою научно-образовательную деятельность, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке образования. Причем ошибочно предполагать, что какие-то вузы это может не затронуть, и они смогут продолжать предоставлять свои образовательные услуги в традиционном «аналоговом» виде. Многие представители педагогической сферы высшего образования уверены, что цифровизация — это очередной «модный» термин, введенный западными технологами, при этом не учитывая тот факт, что сегодняшняя система образования есть ни что иное, как результат предыдущих промышленных революций. Очередная же революция — Индустрия 4.0 — выставляет свои требования и вызовы в том числе и в области образования. Как результат, мы все наблюдаем трансформацию ведущих мировых вузов в новое поколение университета 4.0. Некоторые эксперты и проповедники технологий считают, что в конечном итоге образование станет полностью цифровым предприятием, подкрепленным искусственным интеллектом и виртуальной реальностью.

Зарубежные университеты на протяжении последних 15 лет активно внедряют цифровизацию в своих образовательных процессах. Причем в большей степени эта работа велась в части предоставления и расширения услуг онлайн-обучения в целях предоставления персонализированного обучения, ориентированного на результат. Количество университетов, предоставляющих такой формат обучения, резко возрастало вследствие повсеместного распространения смартфонов, мобильного интернета, миниатюрных устройств, усовершенствования и стандартизации их операционных систем и упрощения языков программирования, в том числе используемых для разработки мобильных приложений, а также развития искусственного интеллекта и обучающих машин. На сегодняшний день все университеты, в том числе и казахстанские, работают над внедрением цифровых образовательных услуг и движимы принципом доставки этих услуг от университета до личного ноутбука или смартфона обучающегося в любое удобное для студента время и место. Образовательные услуги при этом могут быть любого уровня: от бакалавриата до докторантуры и курсов повышения квалификации (многие с получением официального сертификата, признаваемого на рынке труда).

Преимущества и возможности, которые дает университету и его студентам цифровизация — это индивидуальные образовательные траектории и технологии обучения, виртуальная и дополненная реальность, обучение через мобильные устройства, игровое обучение и многое другое. Отдельно необходимо отметить и снижение нагрузки на профессорско-преподавательский состав, что может положительно повлиять на управление образовательными результатами, стратегическое развитие образовательной программы, собственную квалификацию и рост количества образовательных ресурсов и материалов.

Общая работа, проводимая университетами по внедрению цифровых технологий во внутренние процессы, главным образом включает в себя выполнение перечисленных выше задач. Однако фундаментальным вопросом остается работа преподавателей над созданием качественного контента учебного материала, выставляемого на онлайн-платформу и модернизация направлений научно-исследовательской деятельности с учетом современных и актуальных тенденций в области цифровизации. Нельзя забывать, что цифровизация университета в первую очередь должна решать педагогические задачи вуза и быть направлена на оттачивание соответствующих навыков у преподавателей. В этой работе следует понимать, что создание качественного учебного контента имеет высокий приоритет, является непростой задачей и занимает достаточно продолжительное время.

Онлайн-дисциплины сегодня приобретают высокую популярность. На сегодняшний день вузы выставляют свои онлайн-курсы и даже программы бакалавриата и магистратуры на платформах Coursera, edX, YouTube и т. д., что, несомненно, дополняет их образовательный процесс. В то же время мы убеждены, что будет крайне неправильно отказываться от традиционных форм обучения с присутствием преподавателя и студентов в аудитории. Наоборот, успешная цифровая трансформация, на наш взгляд, заключается в развитии онлайн-обучения в университете и умении эффективно совмещать его с классической формой обучения, тем самым усиливая и дополняя последнюю.

Нельзя не заметить, как набирают популярность единичные узконаправленные сертификационные курсы повышения квалификации. Это вызвано тем, что многие компании на сегодняшний день предпочитают специалистов с точечными и конкретными навыками, зачастую не интересуясь, по какому направлению у кандидата квалификация и имеется ли диплом высшего образования. Аудиторией таких обучающих курсов, в том числе, являются и сами студенты, зачастую имеющие хорошую успеваемость и на момент учебы являющиеся сотрудниками различных компаний. Ведь завершение таких курсов для многих из них является ключом к успешной карьере. Особый интерес среди студентов и выпускников технических вузов вызывают онлайн-курсы по подготовке к прохождению интервью у определенных компаний — акул IT-индустрии. Например, можно найти десятки видеозанятий, обучающих, как проходить интервью в компанию Google.

Ведущие университеты Казахстана готовы принимать стоящие перед ними вызовы и решать связанные с ними задачи, чтобы сохранять спрос на рынке образования и не терять свои позиции. Конечно, в первую очередь вузы не должны терять качество образовательных программ. Однако при этом очень важно выдерживать баланс между классической формой обучения и формой обучения нового веяния, не забывая о том, что онлайн-образование призвано дополнять и усиливать традиционные формы обучения. МУИТ активно ведет работу в этом направлении, успешно внедряя онлайн-курсы как для учебного процесса, так и для повышения квалификации преподавателей, а также используя международные ресурсы с их огромным потенциалом для своих студентов и преподавателей.

Создание собственных онлайн-курсов МУИТ для повышения квалификации преподавателей

Ускорение темпов научно-технического прогресса обусловливает повышенные требования к качеству подготовки специалистов. Удорожание сырья, энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки приводят к росту числа проблем, для решения которых необходимо обладать не только достаточной квалификацией, но и творческим потенциалом. Сейчас наблюдается кризис мировой и национальных систем образования. Особенно этот кризис заметен в инженерном образовании, основными причинами этого кризиса являются:

— не все желающие могут получить качественное высшее инженерное образование;

— профессиональное образование не успевает за техническим прогрессом, темпы которого таковы, что многие знания устаревают уже через 4—5 лет; в итоге складывается парадоксальная ситуация: более половины знаний, которые понадобятся будущему выпускнику в его профессиональной деятельности, еще не известны;

— недостаточное финансирование системы образования;

— наличие слабой информационной инфраструктуры, что для государств с обширной территорией, как Казахстан, особенно актуально;

— негативное влияние пандемии на качество образования на всех уровнях.

Дистанционное образование худо-бедно внедрялось во всех образовательных учреждениях, но ему не всегда уделялось должное внимание. В основном это носило престижный характер и дань нововведениям в образовательный процесс. И вот грянула пандемия, и все оказались вынуждены обратить внимание на дистанционное обучение. Не зная ни форм, ни методов обучения, а в отдельных случаях не зная и техническую основу реализации ДО, весь ППС оказался в разной степени готовности к новым реалиям. Лишь отдельные образовательные учреждения смогли выдержать такой удар, в основном это привело к истерии и неграмотному применению ДО. Несомненно, ДО имеет свои преимущества и недостатки, свои ограничения и условия реализации. Незнание методик обучения в сетевом режиме, перенос без адаптации очных методик обучения в дистанционную форму и привело к мнению, что это суррогат классического обучения. В первую очередь, это неподготовленность большинства ППС к новым реалиям, неграмотный методический подход к дистанционному обучению.

Зачастую много говорят о дистанционном обучении, но, к сожалению, мало делается в данном направлении, а порой и идут не туда. Вот это и удручает.

Да, недостатков в ДО хватает, но многие из них можно преодолеть, а где-то уменьшить их отрицательное влияние. В основном мы сами усугубляем эти недостатки из-за нашего незнания методик обучения в ДО, недостаточной компетенции ППС в ИКТ-сфере. Обладание компьютерной грамотностью — это только азбука и она недостаточна для работы в ДО.

ИКТ-компетентность — это ключевая компетентность педагогов ДО. Рекомендации ЮНЕСКО, составленные на всемирном опыте, подчеркивают, что современному педагогу недостаточно быть технологически грамотным и уметь формировать соответствующие технологические умения и навыки у своих студентов. Современный педагог должен быть способен помочь обучаемым использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и, в конечном итоге, стать полноценными гражданами и работниками. Таким образом, рекомендации затрагивают все аспекты работы современного педагога.

В 2019 г. общественности был представлен документ «Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 3.0». Рекомендации предлагают матричную структуру ИКТ-компетенций, которую задают два измерения. Первое определяется подходами к информатизации образовательных учреждений, а второе — аспектами профессиональной компетентности педагога.

Структура ИКТ-компетентности педагогов. Рекомендации ЮНЕСКО — три уровня ICT-CFT показаны на рисунке 2.

Новые информационные и коммуникационные технологии помогают создавать небывалые по своим возможностям быстроразвивающиеся образовательные среды, стирать границы между формальным и неформальным образованием, побуждают педагогов искать новые организационные формы и методы учебной работы, развивать у школьников, студентов способность учиться.

На основе рекомендации ЮНЕСКО (ICT-CFT) в МУИТ были разработаны курсы обучения для ППС вузов, колледжей и учителей средних школ с выдачей соответствующих сертификатов. Курсы охватывают все 3 уровня ИКТ-компетентности, которые необходимы педагогам в их профессиональной деятельности в новых условиях работы в сетевом режиме.

Каждый курс разбит на отдельные модули, которые включают в себя курс лекций, практических занятий, презентации и видеоматериалы. Каждый модуль ведется отдельным тренером. Подготовлены контрольные материалы на каждый уровень в отдельности. Сложность контрольных материалов возрастает в зависимости от подхода, начиная от тестовых заданий в электронной форме для первого уровня, тестовых заданий для проведения квалификационного испытания в письменной форме для второго уровня и до разработки экзаменационного проекта для третьего уровня.

Учитывая, что многие педагоги, которые проходили обучение на различных курсах, занимались самообразованием и имеют практический опыт и желают получить соответствующий сертификат, могут зайти на сайт МУИТа и протестировать себя на знание основ ИКТ-компетентности для любого уровня. В зависимости от знаний соискателю рекомендуется пройти специальные курсы по ликвидации пробелов знаний или, если все соответствует требованиям, соискатель рекомендуется к сдаче экзамена на соответствующий уровень.

Три уровня в реализации ИКТ-компетенции педагогов

Ниже вкратце изложены сущность и основные цели программ курсов повышения квалификации педагогов по уровням 1, 2, 3 в соответствии с рекомендациям ЮНЕСКО.

Уровень I. Получение знаний (цифровая грамотность). Курс — 36 академических часов.

На уровне «Получение знаний» ставится цель предоставить педагогам возможность поддержать учащихся в использовании ИКТ, имеющих различный уровень способностей, пол, возраст, а также социокультурный статус и языковую принадлежность, чтобы они могли успешно учиться и становиться активными и полезными членами общества.

В идеале педагоги должны обладать базовыми цифровыми навыками и знаниями, чтобы обеспечить максимальное выполнение установленного учебной программой объема.

Уровень II. Освоение знаний (сетевое взаимодействие). Курс — 72 академических часа.

Цель II уровня — расширить возможности учителей в области применения ИКТ, чтобы поощрять учащихся, имеющих различный уровень способностей, пол, возраст, а также социокультурный статус и языковую принадлежность, применять полученные знания для решения сложных и важных задач, с которыми они сталкиваются в реальной жизни.

На этом уровне педагог способен самостоятельно определять методы максимально эффективного использования ИКТ в образовательном процессе и совмещать с требованиями учебной программы обсуждение реальных мировых проблем, связанных с охраной окружающей среды, продовольственной безопасностью, здоровьем и разрешением конфликтов.

Педагоги должны не только понимать цели образовательной политики и социальные приоритеты, но также уметь планировать и проводить конкретные классные занятия, направленные на достижение этих целей и приоритетов.

Уровень III. Создание знаний (педагог как новатор). Курс — 120 академических часов.

Целью данного уровня становится предоставление педагогам возможностей для самостоятельного производства знаний, внедрения инноваций и непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Педагоги должны не только уметь организовывать работу в классе таким образом, чтобы достигать поставленных целей, но и составлять программы поддержки этой деятельности в школе и за ее пределами.

На этом уровне учебная программа выходит за рамки школьных дисциплин и охватывает такие навыки, формирование которых необходимо для жизни в обществе знания: навыки решения задач, коммуникации, совместной работы, умение экспериментировать, критическое мышление и творческое самовыражение.

Эти навыки сами становятся образовательными целями, и зачастую для их оценивания необходимо выработать принципиально новые методы. Предлагаемые курсы обучения повышения квалификации педагогов по уровням 1, 2, 3 в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО прошли апробацию при подготовке ППС вузов. Слушатели дали высокую оценку данным курсам, их теоретическому и практическому содержанию и выразили уверенность, что приобретенные знания будут способствовать повышению качества обучения студентов.

Конечно, не существует универсальной модели квалификационной подготовки ППС вузов, колледжей и учителей средних школ в соответствии с уровнем ИКТ-компетентности, имеется большое количество подходов. Представленный подход — один из вариантов квалификационной подготовки. Несомненно, он будет меняться и совершенствоваться в ходе пилотного проекта.

Данный проект позволит не только улучшить работу педагогов в школах, колледжах и вузах Казахстана, но и выдвинуться на международные позиции в рамках ЕАЭС и СНГ. Предложенные МУИТ курсы повышения квалификации призваны не только улучшать компьютерную грамотность преподавателей, но и повышать уровень цифровых навыков, выстраивать и совершенствовать в соответствии с ними педагогические навыки профессорско-преподавательского состава. МУИТ занимается не только разработкой видеокурсов для преподавателей. Параллельно ведется работа по созданию видеокурсов образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Одна из таких дисциплин — «Информационно-коммуникационные технологии».

Создание собственного онлайн-курса ИКТ

МУИТ, являясь ведущим учебным заведением в Центрально-Азиатском регионе в области подготовки квалифицированных, международно признанных IT-специалистов, готовит кадры нового поколения со знаниями не только информационных технологий, но и передового менеджмента, экономики, коммуникативных навыков, а также электронной журналистики с углубленными знаниями английского языка.

За годы существования университета накопилась большая база знаний, прошла подготовку целая плеяда студентов трех уровней обучения, а штат университета сформировался из высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. Техническое и материальное оснащение соответствует последним разработкам в сфере развития технологий. Все это позволяет МУИТ следовать современным трендам образования на международном рынке.

В этой связи, учитывая мировые тенденции развития дистанционного образования, а именно «обучения через всю жизнь» (life-long learning), в МУИТ активно продвигают данное направление. Развитие дистанционного обучения в университете позволило трансформировать образовательную среду. Результаты обучения на онлайн-платформе МУИТ могут быть зачтены в других образовательных организациях соответствующего уровня. Преподаватели и авторы МООК используют онлайн-курсы при работе со студентами бакалаврами, магистрантами и докторантами. Над созданием таких онлайн-курсов работают ведущие преподаватели профильных выпускающих кафедр. Цель этой работы — способствовать непрерывному образованию, личностному развитию, профессиональному и карьерному росту.

Разработка курсов разделена на несколько этапов. Первый этап — это запись курсов, являющихся ядром знаний любой образовательной программы в сфере информационных технологий. Поэтому первым пилотным онлайн-курсом выступила дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии», которая входит в цикл ООД и преподается на первом году обучения любой специальности РК.

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» как составляющая обязательного компонента общеобразовательных дисциплин призвана формировать и усиливать цифровые навыки и компетенции обучающихся в цифровом мире. Целью курса является формирование способности критически оценивать, анализировать и применять процессы, методы поиска, хранения и обработки данных, способы сбора и передачи данных с помощью цифровых технологий.

Содержание данной дисциплины соответствует Концептуальной эталонной модели DigComp 2.0 — Европейской рамки цифровой компетенции для граждан, согласно которой цифровая компетенция представляет собой способность уверенно, критически осмысленно и ответственно применять цифровые навыки в различных видах деятельности и является одной из 8 ключевых компетенций для обучения в течение всей жизни (A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.). Также, при разработке курса команда университета взяла за основу международные рекомендации UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers и международные практики ведения дисциплины ИКТ.

Данная дисциплина выбрана не случайно. МУИТ является центром компетенций по направлениям «Информационные технологии» и «Информационная безопасность». При МУИТ функционирует Республиканское учебно-методическое объединение (УМО), задача которого — приводить содержание и программы обучения по этим направлениям в соответствие с потребностями рынка труда и работодателей, а также следовать международным стандартам. В рамках этой работы было пересмотрено содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» и предложено от лица УМО в МОН РК на рассмотрение и утверждение.

В МУИТ создание онлайн-курсов ведется на базе Центра Smart-технологий совместно с выпускающими кафедрами. В задачи Центра Smart-технологий входит не только производство курсов, но и сопровождение обучающихся, продвижение образовательных продуктов, анализ и обработка обратной связи и исследования в области онлайн-обучения. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в вузе предусмотрена возможность получения сертификатов. Онлайн-курсы специально готовятся для встраивания в образовательный процесс и будут востребованы в вузах РК как для перезачета дисциплин, так и в формате смешанного обучения. Курсы также будут доступны всем заинтересованным слушателям.

МУИТ не ограничивается созданием собственного контента для учебного процесса. В задачи университета также входит и интеграция международных образовательных ресурсов в программы обучения как для студентов, так и для преподавателей. Главным партнером такого сотрудничества университетом была выбрана компания Coursera, которая, в свою очередь, выдвинула МУИТ в качестве Официального партнера Coursera в Казахстане.

Интернационализация образовательных программ МУИТ

В рамках международного сотрудничества МУИТ подписал двусторонний договор с компанией Coursera о предоставлении пакета услуг Coursera for Campus. Университет пошел на такой шаг в рамках одного из направлений в цифровизации вуза, чтобы студенты МУИТ имели возможность проходить обучение в ведущих учебных заведениях мира без ограничений. Это сотрудничество дает возможность студенту в соответствии с его индивидуальным учебным планом пройти обучение на Coursera по 1—2 профильным дисциплинам в семестр, которые были рассмотрены и рекомендованы кафедрой в соответствии с требованиями ОП.

Coursera for Campus дает возможность студентам и преподавателям изучать любые другие дисциплины без ограничений на бесплатной основе с получением сертификата, это преимущественное право студентов и преподавателей МУИТ. Таким образом, возможность изучать дисциплины на онлайн-платформе вносит свой важный вклад в процесс трансформации университета в цифровой.

Кроме того, Microsoft и МУИТ планируют создать на базе университета опытную лабораторию Microsoft Azure, благодаря возможностям которой студенты смогут получить практические знания о создании, развертывании приложений и управлении ими в обширной глобальной сети с использованием популярных инструментов и платформ. Таким образом, Microsoft и МУИТ намерены развивать облачные лаборатории в Казахстане

У нас еще одна отличная новость — МУИТ стал первым университетом в Казахстане, заключившим сотрудничество с Amazon Web Service Academy (AWS) и начинает интеграцию курса AWS в свою учебную программу. Amazon Web Services– это самая распространенная в мире облачная платформа с широчайшими возможностями, предоставляющая более 175 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных по всей планете.

Заключение

Каждый университет прокладывает свой путь к цифровизации и не существует единственно правильного пути к достижению этой цели. На ближайшие этапы трансформации МУИТ поставил цель перевести на онлайн-рельсы не более 30% образовательного контента, так как полагаем, что полный переход может привести к риску падения общего качества. Университет придерживается принципа, что цифровизация должна помогать учебному процессу и обучению студентов, не заменять традиционные форматы обучения полностью, а дополнять их. Огромное внимание при этом уделяется качеству цифрового контента. Работы, проводимые в МУИТ по цифровизации образовательных услуг, являются одной из возможных реализаций стратегии цифрового университета и считаем, что университет идет правильным путем и уже в ближайшее время сможет стать флагманом цифрового образования, обучающим студентов по международным стандартам.