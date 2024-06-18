Арт-дизайн и скоростная камера HUAWEI Pura 70: чем еще могут удивить современные устройства?

В редакции Profit.kz очередная неординарная новинка — смартфон от компании HUAWEI, который мы оценили и протестировали в работе, а теперь спешим поделиться впечатлениями.

HUAWEI Pura 70 — это золотая середина модельной линейки HUAWEI Pura: параллельно были выпущены еще две модели, одна из которых, HUAWEI Pura 70 pro, является флагманской. Но это слова из другой песни, а сегодня детально рассмотрим версию попроще, но не менее концептуальную и мощную. Причем во всех смыслах. Давайте по порядку.

Смартфон объединяет концепции нескольких предыдущих моделей компании HUAWEI, воплощая лучшие достижения и опыт в новом устройстве. Это продолжение традиции линейки HUAWEI P, известной своими передовыми технологиями камер.

Комплектация впечатляет своей надежностью. Почти все устройства компании HUAWEI поставляются в однотонной минималистичной упаковке, в которой находятся смартфон, интерфейсный кабель и зарядное устройство мощностью 66 Вт, а также защитный пластиковый чехол. Новинка — чехол без боковых граней, который защищает только заднюю панель корпуса.

Противоударный, устойчивый к царапинам и … красивый!

Обстоятельно продумано цветовое оформление заставки экрана, которое хорошо сочетается с дизайном и цветом корпуса. Это первое, что бросилось в глаза при распаковке. На обзор попал вариант в модном ярко-розовом цвете. Стекло экрана оборудовано защитой от царапин Kunlun Glass второго поколения — нано-микрокристаллическим решением, которое освобождает пользователя от необходимости частой замены съемных защитных пленок.

Сам корпус, несмотря на небольшие размеры, достаточно увесистый — весит 207 граммов. Тонкая матовая рамка из алюминия аккуратно обрамляет экран. Матовость предотвращает скольжение устройства в руках и не оставляет на себе отпечатков пальцев. Задняя поверхность корпуса также матовая. Телефон удобно держать в руке, его легко поместить в клатч или кошелек, и он легко проскальзывает в стандартные карманы джинсовых штанов.





Экран плоский, в отличие от модели HUAWEI P50 Pro, где присутствует изогнутый экран по бокам.









Дизайн камер данной модели выполнен в неожиданном визуальном решении: производитель разместил треугольник-ступеньку под тремя линзами камеры, объединяя их в единое пространство. Такой дизайн становится визитной карточкой и отличительной чертой серии HUAWEI Pura, успешно акцентируя внимание на уникальности модели. В середине треугольника выделяется гравировка XMAGE, а внизу панели черным цветом выделен логотип HUAWEI.







Модель доступна в трех основных цветовых вариантах: розовом, черном и белом, что позволяет выбрать устройство, соответствующее личным предпочтениям и стилю пользователя.

На нижней части корпуса расположены динамик, микрофон и разъем USB Type-C. Однако отсутствует 3,5-миллиметровый аудиовыход для проводных наушников. Дополнительный микрофон установлен на верхней части устройства, что способствует улучшению качества звука при разговорах и записи аудио.





Боковые клавиши максимально комфортны при нажатии. Хорошо продумано их расположение относительно верхней части смартфона. Пальцами интуитивно их легко найти.





Выдвижной лоток позволяет установить две Nano-SIM карты с обеих сторон. Важно отметить, что слот для карты памяти microSD отсутствует, что может быть недостатком для желающих расширить встроенную память устройства. Смартфон также поддерживает подключение внешних устройств через порт USB Type-C в режиме USB OTG.

HUAWEI Pura 70 обеспечивает защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 и способен выдержать экстремальные условия эксплуатации. Согласно официальной информации производителя, смартфон может полностью погружаться в пресную воду на глубину до 2 метров на протяжении до получаса. Это пример того, как под утонченным и элегантным внешним видом скрывается «стальной боец».

Живость изображения

Смартфон HUAWEI Pura 70 оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 1256×2760 (20:9), защищенным плоским стеклом Kunlun Glass 2. Физические размеры матрицы составляют 70×153 мм, обеспечивая плотность пикселей на уровне 460 ppi. Тонкие рамки вокруг экрана шириной всего 2,5 мм максимально увеличивают площадь изображения на дисплее.

Благодаря высокому разрешению экрана мы получаем отличное качество изображения, резкость деталей и широкий цветовой охват. Глубокие черные цвета и режим защиты зрения, который снижает мерцание, помогают снизить нагрузку на глаза при длительной работе с экраном. Возможность поддержки частоты обновления до 120 Гц обеспечивает плавное отображение контента, а HDR-технология делает изображение более контрастным и реалистичным при просмотре контента в высоком качестве. Мультитач до 10 касаний позволяет комфортно использовать мультимедийные и игровые приложения с максимальной отзывчивостью экрана.

При эксплуатации в ярком освещении максимальная яркость экрана HUAWEI Pura 70 может достигать до 1500 кд/м². В режиме HDR она составляет до 1200 кд/м². Эти значения свидетельствуют о высокой яркости экрана, что особенно заметно при отображении контента с низким уровнем светлых оттенков.

Минимальное значение яркости экрана составляет 1,3 кд/м², что обеспечивает комфортное использование устройства в условиях низкой освещенности. Антибликовые свойства экрана позволяют наслаждаться контентом на улице при ярком солнечном свете без дискомфорта при использовании камеры и мессенджеров в повседневных делах.





В настройках есть возможность переключать цветовой режим и температуру: обычные цвета и яркие. С помощью переноса точки в круге палитры можно самостоятельно зафиксировать нужные оттенки.

В наглядной иллюстрации можно оценить разницу цветопередачи при разной яркости. Цвета не перенасыщены, в меру яркие с уклоном в ту или иную температуру.



Теплые и холодные оттенки в настройках дисплея

«Высокая кухня» в мире фото

Перейдем от внешнего вида к разбору возможностей камеры, которые компания HUAWEI расширяет с каждой новой моделью. Основная камера делает снимки 12,5 Мп и в полном разрешении — 50 Мп. Разница между ними на снимках невелика, за исключением того, что снимки, сделанные в 50 Мп, более детализированные и немного менее яркие.



Основная камера



Режим «профи» с увеличенной диафрагмой

Основная камера предназначена для съемки в любых условиях. Определить категорию объекта в кадре и выстроить необходимые в конкретных условиях настройки ей помогает встроенный искусственный интеллект. Например, если объектив наведен на еду, то система определит предметы в кадре как еду.

Почти все режимы камеры хорошо снимают в динамике. Но для гарантированного результата существует отдельный режим «в движении». Самый живой и жизненный тип кадра заиграл новыми красками: нет размытия и шлейфа активности при том, что на фото виден процесс действия. Отличное решение для авторов репортажной съемки, спортивных фотографов и журналистов.



Съемка в движении



Съемка при сильном ветре



Съемка в движении



При ярком солнечном освещении



В помещении при стандартных настройках



В помещении при стандартных настройках



Отображение деталей



Во время дождя на улице



Во время дождя на улице



Ультраширик во время дождя

Фронтальная камера с сенсором 13 Мп и объективом f/2,4 помещена в аккуратный круг, расположенный посередине экрана сверху. Такое решение максимально комфортно в использовании — нет верхних панелей, которые могут отрезать верхнюю часть изображения. Качество фотографий отличное в различных условиях съемки: как в помещении, так и на улице в статическом и движущемся состояниях. Также предоставляются три фокусных расстояния и возможность делать селфи без необходимости вытягивать руку на максимальное расстояние, что особенно актуально с учетом веса современных устройств, делающих этот процесс неудобным и тяжелым.



Статичное селфи в помещении



Статичное селфи на улице



Селфи при быстром движении

Мы всегда очень критично оцениваем качество селфи: насколько оно передает наши реальные черты и цвет. Важно, чтобы изображение соответствовало нашим личным представлениям о себе. Не каждый смартфон успешно проходит этот «экзамен». Важно достигнуть баланса между детализацией и естественностью, избегая излишнего эффекта размытия, который часто вызывает критику как среди профессиональных фотографов, так и среди обычных пользователей. HUAWEI Pura 70 предлагает идеальные возможности для создания портретных снимков с помощью фронтальной камеры.

Куда еще ближе?!

Впечатлил телескопический уровень зума. 50-кратное приближение позволило мне детально рассмотреть террасу бизнес-центра, который находится примерно в 1000 метрах от моего дома. Однако сделать фотографию и зафиксировать изображение оказалось не так просто, идеально использовать штатив. Чем больше увеличение, тем менее стабильно изображение на экране телефона. При большом фокусном расстоянии система автоматически корректирует освещение и фокусировку, что приводит к выпуску слегка улучшенной версии кадра. HUAWEI Pura 70 аккуратно собирает пиксели и часто предлагает более контрастное и четкое изображение, однако не всегда этот процесс происходит идеально.



Приближение 50x



Приближение 10x



Приближение 10x

В других случаях небольшой уровень увеличения позволяет зафиксировать ценные кадры в высоком качестве. Результаты при 5- и 10-кратном увеличении можно оценить на фотографиях ниже.



Широкоугольный формат



Изображение 1x



Приближение 5x



Приближение 10x

Режим макросъемки я обычно включаю с особым трепетом, зная, что меня ждет насыщенный и детализированный макромир, красоту которого мы обычно упускаем из виду. Благодаря камерам от HUAWEI я могу оценить красоту своих украшений, обнаружить незаметные царапины и недочеты, и запечатлеть мельчайшие детали без необходимости использовать лупу.

Производительность

Все эти возможности становятся доступны благодаря мощному 8-ядерному мобильному процессору SoC Kirin 9000S1. Графические вычисления обеспечивает GPU Mali-G910. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенного хранилища — 256 ГБ. Мощности вполне хватит на любые ресурсоемкие приложения и игры, а также запуск и работу нескольких программ одновременно.

Программное обеспечение

HUAWEI Pura 70 работает на операционной системе EMUI 14.2. За многолетним развитием этой платформы стоит хорошо проработанный качественный интерфейс и множество полезных приложений, доступных в магазине приложений HUAWEI AppGallery. Многие из них уже предустановлены в системе.

Несмотря на отсутствие аудиовыхода для проводных наушников, что может немного разочаровать, тенденция к беспроводным технологиям неуклонно продолжает развиваться, и мы вынуждены адаптироваться к новым стандартам. Качество звука остается на высоком уровне благодаря стереодинамикам, которые воспроизводят глубокие и чистые звуковые тона.

Достоинства нового HUAWEI Pura 70 легко заметны с первого взгляда:

— Шикарное качество фото и видеосъемки, достойное флагманского устройства.

— Обширный функционал камеры, предоставляющий возможность для творческих экспериментов.

— Необычный дизайн корпуса, привлекающий внимание окружающих.

— Большой объем внутренней памяти, обеспечивающий быструю реакцию на запуск задач.

— Высокая производительность благодаря процессору SoC Kirin 9000S1.

— Компактные размеры корпуса.

— Яркий экран с высоким разрешением.

— Доступная цена.

Из недостатков следует отметить некоторые моменты:

— Отсутствие поддержки карт памяти NM card.

— Выпирающий модуль камеры, что делает смартфон несколько неустойчивым на ровной поверхности.

— Избыток предустановленных приложений.

Новинка HUAWEI Pura 70 будет интересна творческим людям, которым по душе сочетание повседневных задач и профессиональных процессов в одном устройстве. Она предлагает возможность выделяться и добавлять экстра-стиль в повседневные аксессуары.

Похвально, что производитель не боится внедрять смелые решения в эпоху минимализма и консерватизма в сфере электроники. Устройство сочетает в себе надежность, высокое качество материалов и приемлемую стоимость, что делает его привлекательным для ценителей инноваций и функциональности.