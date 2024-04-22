Иван Седов, Noventiq Kazakhstan: Год под новым брендом, 30 лет накопленной экспертизы

Интервью с генеральным директором Noventiq Kazakhstan — о развитии компании после ребрендинга, усилении локальной экспертизы и расширении портфеля ИТ-решений.

В октябре прошлого года глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности Noventiq отметила годовщину под новым брендом. Мы поговорили с Иваном Седовым, генеральным директором Noventiq в Казахстане, о развитии компании после ребрендинга, усилении локальной экспертизы и расширении портфеля ИТ-решений.

— Иван, уже больше года вы работаете под новым брендом — Noventiq. Как за это время изменился бизнес?

— По первым ощущениям, будто ничего не изменилось, кроме названия и логотипа. Но прошел год и сейчас с уверенностью можно сказать, что ребрендинг дал нам мощный импульс для роста и расширения бизнеса.

Мы приняли решение сохранить часть процессов из структуры прежней компании и одновременно модернизировали, улучшили и повысили эффективность ключевых бизнес-процессов. Благодаря чему, за последний год мы:

— подписали соглашение об объединении бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp., что открыло путь для нашего листинга на NASDAQ в Нью-Йорке;

— завоевали множество наград по всему миру и расширили партнерство с мировыми технологическими компаниями. В частности, были отмечены, как AWS Premier Tier Services, Adobe Gold Partner, Gitlab Select Partner, Dell Technologies Titanium Partner и др., что подтверждает наш статус лидера отрасли;

— приобрели четыре компании и открыли новые офисы в стратегических странах, включая Мексику, Сингапур, Индонезию и ОАЭ.

— В преддверии 20-летнего юбилея компании, который вы будете отмечать 25 марта 2024 года и переходя к разговору о новом бренде Noventiq в Казахстане, какие были сложности в процессе его становления?

— Да, действительно в этом году мы отмечаем наш 20-й юбилей присутствия компании на рынке Казахстана, и основная сложность была в том, что все это время нас знали под именем Softline. Названия наших юридических лиц, маркетинговые материалы, упоминания в СМИ и на сайтах партнеров содержали наименование старого бренда, и это необходимо было изменить в кратчайшие сроки, не в ущерб текущему бизнесу. Эти моменты были скорее технического характера, которые стали наиболее явными в процессе ребрендинга. Но со всеми бюрократическими процессами мы справились довольно легко, без каких-либо потерь. Все имеющиеся статусы и авторизации мы сохранили и подтвердили, будучи под новым брендом.

Слышать сейчас от клиентов наше новое имя и то, как рынок узнает нас под новым брендом — не просто радует, а вдохновляет.

— Вы уже упомянули ваши глобальные достижения, а каким был первый год Noventiq в Казахстане?

— Мы понимаем, как работают мировые лидеры индустрии, такие как Microsoft, Dell, Oracle, VMware, Cisco, Autodesk, Google, AWS и другие крупные игроки ИТ-сферы. И наша цель по-прежнему помогать этим компаниям адаптироваться на рынке Казахстана как с точки зрения технологий, так и с точки зрения законодательной базы и нюансов ведения бизнеса в нашей стране.

Мы усилили нашу локальную экспертизу, активно развиваем центры компетенций и delivery-центры. Сейчас команда Noventiq может собирать по всему миру лучшие практики и внедрять их на казахстанском рынке, что подтверждает наш девиз «Глобальная экспертиза, локальный результат».

Мы усиливаем нашу позицию на рынке информационной безопасности, одного из ключевых направлений. Мы активно инвестируем в развитие кибербезопасности и за прошедший год договорились о долгосрочном сотрудничестве с лидирующим игроком на рынке Казахстана — компанией ПАЦИФИКА.

Это партнерство имеет большой потенциал для развития бизнеса обеих компаний: для Noventiq позволит создать центр компетенций в направлении кибербезопасности с потенциалом международной экспансии на рынки СНГ и далее, осуществлять реализацию более сложных проектов, а для ПАЦИФИКИ — усилить продажи и проникновение на рынок, в том числе и СНГ, с помощью ресурсов и поддержки Noventiq.

Еще одно из направлений, в которое мы инвестируем — заказная разработка. Компания Alabs, которая имеет большой опыт в разработке сложных высоконагруженных систем, в этом году вошла в группу компаний Noventiq.

Помимо этого, у нас открылся центр компетенций для поддержки команд разработчиков. Партнерами в этой отрасли для нас являются международные компании-лидеры, такие как Atlassian, Gitlab, JetBrains и другие. В этом году Noventiq получил необходимую экспертизу и партнерские статусы по этим вендорам, что позволяет компании предлагать и внедрять инновационные решения нашим действующим и новым клиентам.

На сегодняшний день мы предлагаем рынку Казахстана услуги по организации бизнес-процессов любой сложности, заказной разработке, а также решения по организации процессов DevOps и DevSecOps.

— Расскажите о новых проектах компании: что ожидать рынку от Noventiq?

— Сейчас мы работаем над развитием собственной облачной платформы — Noventiq Cloud. В этом году мы сделали серьезные инвестиции для увеличения мощности локальной площадки в Казахстане. С использованием Noventiq Cloud, компании смогут масштабировать свою инфраструктуру в соответствии с растущими требованиями, без необходимости приобретения и установки нового оборудования. Также с запуском дополнительной гео-распределенной облачной площадки в Казахстане, клиентам Noventiq будет доступна услуга DRaaS и возможность организовать сценарии в соответствии с лучшими практиками резервного копирования и восстановления данных.

Нашим клиентам станут доступны дополнительные ресурсы, предлагаемые этой платформой и сценарии по обеспечению отказоустойчивости и непрерывности бизнеса с возможностью гибкой оплаты.

Также, в ближайшее время мы планируем запустить наш e-com проект — Noventiq Store. Это маркетплейс для физических и юридических лиц, среднего и малого бизнеса, которые смогут приобрести онлайн программное и аппаратное обеспечение от ведущих мировых производителей. Мы предлагаем различные способы приобретения: от рассрочки до совершения покупки по сервисно-подписочной модели.

Еще одним перспективным направлением мы видим проектирование и строительство центров обработки данных. У Noventiq есть собственные ресурсы: проектный офис, архитекторы решений, руководители проектов в каждой стране и крупнейшие партнеры по этому направлению со всего мира. Мы предлагаем рынку Казахстана комплексное решение, включающее поставку оборудования мировых вендоров, построение и модернизацию действующих объектов.

Мы с командой не просто стремимся к развитию новых направлений, но и усиливаемся в сегменте рынка, где мы традиционно занимаем лидирующие позиции — в частности, это поставка ПО, оборудования и услуг системной интеграции. Noventiq по-прежнему сохраняет лидерство на локальном рынке в области решений на базе Microsoft, одного из наших ключевых партнеров.

— Вы делаете акцент на экспертизе, которую непрерывно развиваете, расскажите, а как отреагировали сотрудники компании на ребрендинг?

— Обычно люди относятся к изменениям очень осторожно, поэтому сначала для сотрудников было непривычно новое название, логотип и сам факт глобальных изменений. Спустя год я замечаю, как у команды изменилось восприятие компании — это во многом касается и корпоративной культуры: мы становимся более современными, продвинутыми и еще более сплоченными. На мой взгляд, бренд стал интереснее и привлекательнее для молодых специалистов.

— Говоря о команде Noventiq и планах на ее развитие, как вы работаете над созданием HR-бренда?

— Сейчас мы активно развиваем коммуникацию с аудиторией с помощью социальных сетей, популярных интернет-изданий и показываем хорошую видимость в диджитал-пространстве. Развивая HR-бренд, мы планируем активно выстраивать отношения с ВУЗами для проведения мероприятий со студентами, а также привлечения их к программам стажировок и учебной практике.

Noventiq — сильная международная компания мирового уровня, которая достаточно мощно представлена в Казахстане. Численность нашей команды достигает нескольких сотен человек и продолжает расти. И наша цель — поддержать крупных ИТ-производителей, решения которых именно мы адаптируем и внедряем на казахстанский рынок.

— Иван, как бы вы оценили успешность после ребрендинга и какие ставите цели на ближайшее будущее?

— Мы измеряем результат цифрами. Глобально финансовые показатели Noventiq достигли рекордного валового дохода в $1,6 млрд за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года — это увеличение на 52% в постоянной валюте.

Мы довольны результатами и, как я говорил ранее, ребрендинг стал большим импульсом для внедрения многих изменений в корпоративных процессах. От года к году мы видим, что количество проектов увеличивается, их качество заметно улучшается, а значимость и сложность их реализации только возрастает.

В этом году ведущий мировой разработчик ПО Adobe присвоил Noventiq Kazakhstan статус Золотого партнера. Теперь мы стали единственным на территории Республики Казахстан партнером со статусом Gold. Благодаря сильной команде экспертов по системам автоматизированного проектирования Noventiq Kazakhstan стала участником программы Autodesk Platinum Club, и признана лучшим партнером в регионе Африка и СНГ, показав самый высокий рост продаж индустриальный решений.

Также компания Gitlab отметила Noventiq как надежного партнера и присвоила наивысший статус Select Partner. Сейчас у нас есть возможность внедрять новейшие технологии на локальном рынке с соответствующей экспертизой, сертификацией и сформированной командой на базе DevOps.

Насчет планов на ближайшее будущее — мы ставим цели на прибыльный рост. Хотим расти как органически, так и с помощью M& A-активности: мы планируем расширять наш портфель предлагаемых решений, в том числе и при помощи слияния и покупок компаний, как на локальном, так и на международном рынках.

Если говорить о глобальных планах Noventiq, то стратегическая цель компании — выход на NASDAQ. Собственно говоря, многие активности и программы компании сейчас направлены на достижение этой цели. Фокусом для Noventiq является развитие направления информационной безопасности, а также практических решений в области цифровой трансформации.

— Спасибо за впечатляющую историю нового бренда. Иван, можете поделиться принципами, которыми руководствуетесь, управляя одним из крупнейших представительств глобальной компании?

— Я считаю, что в первую и главную очередь важно не забывать о людях. Хотя мы живем в век ИТ и развития искусственного интеллекта, человеческий ресурс — основа любой организации.

В Noventiq мы смотрим на выполнение каких-либо задач через призму человеческого отношения к сотрудникам: насколько им комфортны эти задачи, все ли условия для их выполнения созданы. Если сотрудники довольны своей работой, офисом, деятельностью, которой они занимаются — результат не заставит себя ждать. Мы настроены на то, чтобы сотрудники были мотивированы на стратегическое сотрудничество, и компания заботится о том, чтобы специалистам было интересно, а также была возможность получать признание и награды за свою деятельность.

Для каждого сотрудника мы продумали план адаптации в соответствии с занимаемой должностью, внедрили эффективную программу наставничества, а также заботимся о них по пути в офис и обратно, предоставляя корпоративный транспорт. В дополнение к стандартному отпуску, в нашей компании предусмотрены оплачиваемые выходные, которыми сотрудники могут воспользоваться в любое время. Таким образом мы стараемся вместе с командой соблюдать work-life balance, что позволяет повышать продуктивность и мотивацию всего коллектива.

Еще один важный момент в работе с командой — мы не ограничиваем сотрудников деятельностью в локальном представительстве. Одно из преимуществ глобального партнерства — возможность роста и развития не только в головном офисе, а в 60 странах Азии, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки, которая всегда доступна желающим идти к глобальным целям.

По тому же принципу мы не ограничиваем и своих клиентов в выборе ИТ-решений. Есть определенные кейсы и задачи, решить которые нам позволяет опыт Noventiq, полученный в других странах. Эти решения мы адаптируем и внедряем на локальном рынке, обеспечивая заказчиков дополнительными привилегиями и укрепляя партнерские отношения.

Наша деятельность и способы взаимодействия с рынком и командой базируются на этих ценностях. Собирая глобальный опыт, мы достигаем значительных результатов на локальном уровне.