Доходы группы компаний АО «Казахтелеком» выросли по итогам 2023 года на 8,4%

За прошлый год ГК продемонстрировала рост в выручке и обеспечила высокую маржинальность бизнеса.

На площадке Казахстанской фондовой биржи прошел День эмитента АО «Казахтелеком», в рамках которого телеком-оператор раскрыл финансовую отчетность по итогам 2023 года. Так, по данным консолидированной отчетности, доходы ГК увеличились на 53,3 млрд тенге (+8,4%) и составили 687,8 млрд тенге (634,5 млрд тенге по итогам 2022 года). Рост был обеспечен благодаря увеличению доходов как в сегменте фиксированной связи, так и в сегменте мобильной связи.

На сегодняшний день АО «Казахтелеком» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг, куда входят фиксированная телефония, фиксированный широкополосный доступ в интернет, мобильная телефония, платное телевидение и ИТ-услуги. Протяженность оптических сетей по РК составляет более 88 тыс. км. Линии фиксированной телефонии оператора присутствуют в трех городах республиканского значения, 21 городе областного подчинения, 17 областных центрах и в 166 районных центрах. Также АО «Казахтелеком» присутствует в мобильном бизнесе, владея 100% в ТОО «МТ-С» (бренды Tele2/Altel) и 51% в АО «Кселл» (бренды Kcell/Activ). У оператора действует 27 ЦОДов с общей емкостью серверных стоек 1600. Действует более 14 тыс. базовых станций.

У компании 1,9 млн абонентов ШПД, 14,5 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн точек подключения к платному ТВ. Кроме того, более 82 тыс. компаний РК являются пользователями бизнес-решений АО «Казахтелеком». Компания также оказывает услуги более 5 тыс. школ, 3,8 тыс. больниц, 15 тыс. государственных учреждений.

Наибольший процент доходов компания получает от услуг по передаче данных (53%), далее идут услуги телефонии (26%) и прочие слуги, включающие ОФД, дата-центры, FMS/FMC (11%). На продажу оборудования и мобильных устройств приходится 5% доходов, а услуги межсетевых соединений — 3%.

Среднегодовой темп прироста выручки ГК «Казахтелеком» за три года составил 8%, а по показателю EBITDA — 3%. Показатель EBITDA улучшился на 4,3% и составил 298 млрд тг. Ее рентабельность по отношению к выручке составила 43,3%.

Чистая прибыль за 2023 год составила 104,4 млрд тенге. Она меньше, чем чистая прибыль в 2022 году, что связано с несколькими существенными факторами, которые, тем не менее, не обусловлены прямой деятельностью компании. Как отметила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова, указанные выше финансовые показатели были достигнуты на фоне значительного роста капитальных затрат, связанных с реализацией таких крупнейших проектов, как развертывание стандарта связи пятого поколения и масштабной миграцией клиентов с устаревшей технологии ADSL на GPON.

«Капитальные затраты Группы компаний в 2023 году составили 375 млрд тенге или 55% от выручки. Это в три раза больше, чем в 2022 году и это беспрецедентно высокий уровень для нашей компании. Значительный вклад в это увеличение внес проект 5G. В крупных городах Казахстана установлено уже более 1157 базовых станций 5G. Этот проект важен не только для компании и телеком-рынка, а является также драйвером развития Цифрового Казахстана в целом. Также хочу отметить, что накопленные группой компаний финансовые ресурсы на начало 2023 года позволили большую часть инвестиций осуществить из собственных средств и сократить потребность в заемном финансировании, что очень важно, особенно в условиях высокой стоимости заимствований», — сообщила Людмила Атамуратова.

Операционные расходы ГК в 2023 году составили 555 млрд тг., увеличившись с 500 млрд тг. в 2022 году. Здесь сыграло роль несколько ключевых факторов, один из которых — фонд оплаты труда.

«Довольно существенно у нас увеличились затраты на персонал — на 16,8%, со 125 млрд тг в 2022 году до 146 млрд тенге в 2023 году. Это наша социальная ответственность как крупнейшего работодателя, поскольку наши сотрудники — это наш главный актив. На сегодня сотрудников по всей ГК насчитывается более 23 тысяч человек. Кроме того, существенное влияние оказывает рост затрат на амортизацию, которая увеличилась на 15% в связи с реализацией, в том числе, проекта 5G. Но благодаря реализуемой консервативной политике и улучшению операционной деятельности, бизнес-процессов, оптимизации затрат и повышению эффективности нам удалось закончить 2023 год с достаточно сильными финансовыми результатами», — говорит Людмила Атамуратова.

Она также добавила, что за последние два года «Казахтелеком» не получает дивиденды от дочерних мобильных операторов АО «Кселл» и ТОО «МТ-С» в силу реализации последними масштабного проекта по развертыванию стандарта связи 5G. А непосредственно сам «Казахтелеком» реализует инвестиционную программу, направленную на развитие и модернизацию сетей для повышения доступности и качества услуг, включая проекты, относящиеся к национальному проекту «Доступный интернет».

Несмотря на это, телеком-оператор планирует направить на выплату дивидендов держателям своих акций за 2023 год почти 25% от консолидированного чистого дохода — это более 23 миллиардов тенге. В утвержденной дивидендной политике предусмотрен минимальный размер дивидендов — 15% от чистой прибыли, однако коэффициент за 2023 год на 65% выше минимального уровня или 24,79%. Таким образом, 23,1 млрд тенге в пересчете на единицу акции простой или привилегированной составит 2 096 тенге 60 тиын. 30 апреля состоится годовое общее собрание акционеров, где будет утвержден размер дивидендов.

«Держатели привилегированных акций получат такой же размер дивидендов, как и владельцы простых бумаг, но за вычетом полученного в декабре прошлого года гарантированного дивиденда (300 тенге на 1 акцию). Выплату дивидендов, в случае принятия положительного решения акционерами, мы планируем произвести уже в мае текущего года. В целом, с 2018 года «Казахтелеком» направил на выплату дивидендов более 126 млрд тенге, и это несмотря на проведенные в тот же период крупные сделки по приобретению активов — покупку 75% акций АО «Кселл» и доли в 49% в ТОО «МТ-С», — сообщила главный финансовый директор АО «Казахтелеком».

Структура акционеров АО «Казахтелеком» по состоянию 1 января 2024 года выглядит следующим образом:

— АО «ФНБ „Самрук Қазына“» — 79,24% акций

— АО «FIRST HEARTLAND JUSAN BANK» — 9%

— Прочие акционеры с долей менее 5% — 9,77%

— Выкупленные акции — 2%.

Всего количество размещенных простых акций компании составляет 10 922 876 шт., привилегированных — 1 213 653 шт.

Также на конференции был затронут вопрос продажи одного из мобильных операторов группы компаний («MT-C») катарскому холдингу Power International Holding, о чем в феврале текущего года было подписано трехстороннее соглашение. Особенно эта сделка интересна с точи зрения продолжения реализации проекта по строительству в Казахстане сети пятого поколения, учитывая, что «МТ-С» является одним из двух участников консорциума.

Людмила Атамуратова отметила, что инвестор наверняка будет заинтересован в дальнейшей реализации проекта по развертыванию сети 5G. Здесь, кроме прочего, влияние оказывают обязательства, которые взял на себя оператор при покупке частот 5G, соответственно, инвестор заинтересован сохранить за собой эти частоты: «Стоит принимать во внимание стратегическую значимость 5G частот для мобильного оператора, а также уплаченные за них средства и необходимость исполнения лицензионных обязательств для их сохранения. Кроме этого, согласно требованиям законодательства для завершения потенциальной сделки потребуется получение согласия антимонопольного органа — Агентства по защите и развитию конкуренции».

Если говорить о планах на текущий год, оператор намерен увеличить выручку до 730-750 млрд тг., а рентабельность по EBITDA — до 35-40%. 2024 год в «Казахтелекоме» объявлен годом качества продукта. В связи с чем определено четыре основных направления для работы. 63 тыс. абонентов будет переключено в рамках проекта по переводу с медных сетей на оптические линии связи, у 50 тыс. абонентов заменят ONT модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками, более 98 тыс. портов планируется сдать в рамках проекта строительства новых оптоволоконных линий связи, 37 тыс. абонентов в крупных городах переключат с медных сетей на оптические линии со скоростью до 500 Мбит/с.