Фарход Махмудов, OSON: о выходе в Казахстан и уникальности продукта

Интервью с CEO платежной организации OSON из Узбекистана: о выходе на рынок, планах и уникальности продукта.

Фарход Махмудов, основатель и руководитель платежной системы из Узбекистана, делится проделанной работой для выхода на рынок Казахстана. Как приложение «мигрирует» вместе с пользователем и адаптируется геолокально, как команды двух стран работали над приложением и какую нишу планирует занять OSON, подробнее в материале.

— Фарход, как вы приняли решение о выходе на рынок Казахстана?

— Начало работы OSON KZ было положено в начале 2023 года. Тогда, подводя итоги 2021-22 годов, мы обратили внимание на рост транзакций со стороны наших казахстанских пользователей и, изучив рынок, поняли, что могли бы достаточно хорошо здесь развиваться. Мы увидели, что аналогов тому приложению, которое мы развиваем, нет на рынке соседей.

— В сентябре 2023 года Центральный банк Узбекистана запретил платежным организациям самостоятельно проводить международные переводы, что было одним из основных направлений OSON. Послужило ли это причиной задуматься о новом рынке?

— Наша работа была начата задолго до того, как ЦБ запретил прямые трансграничные переводы. Скорее, это послужило дополнительным толчком и дало время для более тщательной подготовки к выходу на новый рынок. К тому же мы вернемся к международным переводам и платежам в Узбекистане. Сегодня мы уже ведем переговоры с рядом узбекских банков, только уже как OSON KZ.

— Банковская сфера в Казахстане уже давно живет в «диджитал». Оплаты за покупки, переводы, услуги переехали в цифровую среду. Что показал ваш анализ, есть ли риски?

— Риски всегда были и будут. Как показала практика, риски есть и дома. Рынок Казахстана очень интересен для нас. Здесь есть много сильных игроков, как и в Узбекистане. Надо отметить, что нашей целью изначально было не развитие локальных сервисов. Мы квалифицируемся на cross border payment и в них мы сильны: у нас есть многолетний опыт, большое количество прямых контрактов со многими сервисами и зарубежными банками. К тому же, у OSON всегда были выгодные тарифы по переводам и большие кэшбеки по платежам — этим приложение и отличается, имеет популярность среди пользователей. Однако, проанализировав рынок, мы поняли, что наша ниша свободна, а предварительный интерес со стороны казахстанского рынка дает нам уверенность в успешном старте работы тут.

— Какое принципиальное отличие вы бы отметили между двумя рынками?

— Для нас очевидно, что Kaspi здесь является лидером со своей экосистемой. Он забрал большую часть рынка, тогда как у нас «пирог» распределен относительно равномерно. К тому же, как мне кажется, в Казахстане люди больше привыкли пользоваться услугами банков и у них уже нет того недоверия к ним, какое до сих пор есть в Узбекистане. Клиенты пользуются услугами банков вместо того, чтобы держать деньги «под подушкой».

— Чем займется OSON с приходом на рынок Казахстана? Будет ли какое-то отличие от того, чем вы занимаетесь в Узбекистане?

— Подход будет абсолютно такой же — мы будем развивать международные переводы, платежи, а также оплату внутри видеоигр. Многие думают, что говоря об играх, мы подразумеваем азартные игры или онлайн-казино. Однако, речь идет исключительно о развлекательных, компьютерных играх.

— Что уже проделано на рынке Казахстана для начала работы — есть уже какие-то договоренности?

— Конечно, OSON KZ Wallet представлен на рынке уже около двух лет и для совершения транзакций у нас достигнуты соглашения с несколькими финтех-организациями и банками из Казахстана. К тому же мы получили лицензию от Центрального банка Казахстана и стали резидентами Astana Hub (аналог IT Park Uzbekistan) — мы не чувствуем себя здесь в гостях. У нас есть все основания верить в успешный старт.

Если говорить о самом кошельке, он уже готов к использованию. Так как работа над приложением совместно со специалистами из Казахстана началась в прошлом году, мы вносим последние правки. Сегодня мы ждем только завершения формальных процессов — подписания договоров и соглашений с ЦОДами, облачными хранилищами, эквайрингами, центрами идентификации и так далее.

— В чем принципиальная уникальность вашего продукта, если говорить о рынке Казахстана?

— Я бы сказал иначе. Наше приложение уникально не только для рынка Казахстана и Узбекистана, а пожалуй, для всего мира, — поэтому наши далеко идущие планы весьма амбициозны. Мы перевернули только первую страницу нашей большой истории. То, что мы делаем сегодня в Казахстане — это только начало.

OSON уникален тем, что все процессы, платежи и базы находятся «под одним капотом». Благодаря объединенным усилиям программистов трех стран (OSON также есть в ОАЭ) мы сделали практически невозможное — приложение, которое не нужно скачивать для каждого отдельного рынка.

Как только вы начинаете пользоваться нашим кошельком, мы видим, что вы территориально находитесь в Узбекистане или Казахстане и, в зависимости от этого, приложение будет «мигрировать» вместе с пользователем, адаптируясь под валюту и другие данные, присущие этому рынку.

— Что будет происходить с командой? Вы будете нанимать отдельную команду для Казахстана или подключите ту, что работает в Узбекистане?

— На сегодняшний день половина команды уже собрана и ее составляют только специалисты из Казахстана. CEO казахстанского офиса, финансовый директор, все юристы пришли из финтеха, с опытом работы на рынке более 10 лет. Наверное, одним из сложных вопросов начала работы стал как раз вопрос «хантинга» и формирования команды. Специалисты тут зарабатывают достаточно. Единственное, чем их возможно было зацепить — это идеей. Мне лично пришлось встретиться с большинством, чтобы они поверили в амбициозность и уникальность продукта. К тому же мы принципиально не делим нашу команду на «узбекскую» и «казахскую» — команда OSON, это одна семья.

— Когда вы планируете полноценный запуск приложения на рынке?

— Тестовый запуск у нас будет в июне, а полноценный казахстанцы могут ожидать уже в августе. Старт планировался намного раньше, однако, как говорится, «у нас появился аппетит» и мы решили отложить запуск, чтобы добавить некоторые функции. К примеру, одна из функций — это эмиссия международных карт, потому что на казахстанском рынке эмитентами будем мы сами. Это, в свою очередь, даст нам возможность предоставлять услуги клиентам на еще более выгодных условиях.