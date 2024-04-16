PОСО M6 Pro: новый народный любимец?

На тесте в нашей редакции побывал один из народных любимцев — PОСО M6 Pro. Надо отметить, многое девайс перенял у Redmi Note 13 Pro 4G. Но при этом ему удалось не стать бездушным клоном.

Предваряя подробные детали и характеристики, отметим, что опорными точками этого девайса стали высокая автономность, AMOLED-экран 120 Гц и достойное железо.

Еще один приятный момент — пластик. Да, мы знаем, что для многих основным отличительным признаком дорогого смартфона является металлический или стеклянный корпус. Однако пластик по многим показателям не уступает, а порой и превосходит эти материалы. Во всяком случае корпус M6 Pro очень прочный и практически не поддается деформации. Плюс именно благодаря такому решению устройство весит всего 181 грамм. В том же, что касается внешнего вида, то тут все зависит от обработки. Например, рамка этого смартфона выглядит, как матовый металл. А материал на «спинке» по ощущениям близок к стеклу.

В целом дизайн M6 Pro можно назвать скорее сдержанным. Впрочем, по большому счету единственный способ, которым современный телефон может реально выделиться из толпы других моделей, — это интересный дизайн камеры. И у POCO это получилось. Здесь нет уже ставшего привычным островка камеры, но зону камеры выделили немного другим оттенком (не иной отделкой). На этом пространстве разместились «глазки» объективов и вспышка. Причем они довольно сильно выступают из корпуса, что создает впечатление «мощной» системы камер.

Смартфон выпускается в черном, синем и фиолетовом цвете. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP54. Для повседневного использования этого вполне достаточно, но в случае падения в ванну чудес не ждите.

Помимо приятной внешности, M6 Pro получил хороший набор характеристик. Производитель установил чип Helio G99-Ultra, 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти, которые можно расширить за счет карты microSD 9. Дополнительно имеется NFC, аудио разъем и ИК-передатчик. Наконец, в смартфоне есть два слота для SIM-карт. За счет поддержки 19 диапазонов LTE прием сигнала будет уверенным во многих странах.

К работе процессора нет никаких нареканий. Да, его не назовешь чемпионом, но под нагрузкой он не троттлит, а аппарат не перегревается. Можно не бояться зависаний устройства и горячего корпуса.

Вопреки ожиданиям новый POCO M6 Pro работает на MIUI, а не на свежей HyperOS. Тем не менее, она не вызывает вообще никакого дискомфорта: интуитивно понятна и легко настраивается. Впрочем, производитель обещал обновление до Hyper OS.

Одним из главных достоинств POCO M6 Pro, безусловно, является его дисплей. Если точнее, то Flow AMOLED Dot Display. Он отличается реалистичной цветопередачей и фантастически точным и глубоким черным — спасибо контрастности 5000000:1. Дополняют впечатление диагональ 6,67 дюйма, высокая плотность пикселей (395 на дюйм) и Full HD разрешение 1080×2400. У Xiaomi получился дисплей с высокой четкостью, отличной детализацией и превосходными оттенками. При ручной настройке яркости он не особо впечатляет, но стоит включить авторежим, как в солнечную погоду он тут же выкручивает ее почти до 1000 нит. В целом, претензий к читаемости нет никаких: что в помещении, что на улице контент видно безо всяких проблем.

Традиционно здесь есть поддержка 120 Гц, которые вкупе с шустрой оболочкой делают работу любого приложения очень плавной. А если отрегулировать чувствительность виброотдачи, то использование смартфона превращается в чистое удовольствие.

На спинке POCO M6 Pro размещено три камеры. Основная имеет разрешение 64 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию. По умолчанию камера снимает кадры 16 Мп. При хорошем освещении можно получить очень качественные снимки. Да и цветопередача радует. При использовании зума или недостаточном освещении уже сложнее. В приложении камеры поддерживается съемка с долгой выдержкой и режим 64 Мп. По умолчанию разрешение ниже из-за бинирования пикселей. Есть ручной режим, который позволяет регулировать баланс белого, выдержку, чувствительность и контролировать фокусировку.

При съемке со сверхширокоугольной камеры 8 Мп Не хватает детализации, заметен шум. А вот макро фото и портретные снимки — хорошие. Особенно портреты. Размытие правильное, объекты разделяются быстро и точно, цветопередача не страдает. Фронтальная камера 16 Мп тоже порадовала. Хорошая цветопередача, естественные оттенки кожи — пользоваться селфи-камерой можно и нужно.

Съемка видео поддерживается в разрешении до 1080p с частотой 60 к/с. Автофокус работает быстро и точно, камера способна хорошо снимать с близкого расстояния. Несмотря на наличие оптической стабилизации, при съемке видео потребуется крепкая рука, чтобы картинка не дергалась.

Что же по автономности? Здесь все стандартно и предсказуемо. M6 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА/ч. Среднее время работы в режиме просмотра видео — 13,5-14 часов. То есть, в обычном режиме на день его точно хватит. При щадящем использовании можно протянуть два дня. Кроме того, смартфон поддерживает технологию супербыстрой зарядки мощностью 67 Вт — Xiaomi Super Charge. Полная зарядка с 0 до 100% занимает всего 48 минут.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что POCO M6 Pro не хватает звезд с неба. Заядлым геймерам он, конечно же, не подойдет. Но если вам нужен хороший бюджетный смартфон, шустрый, со стильным дизайном, отличной автономностью и великолепным дисплеем, то это — стопроцентное попадание.