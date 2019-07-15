Олег Снимщиков, Beeline Казахстан: 5G убьет фиксированный интернет

Мир готовится к запуску мобильных сетей пятого поколения. Казахстан, судя по всему, окажется среди первой дюжины стран, где появятся первые пилотные зоны 5G.

Но эта технология не только обеспечит огромную скорость абонентам и, как верят связисты, «убьет» фиксированный интернет. Сам по себе запуск сетей пятого поколения в силу массы причин, прежде всего физических ограничений, является суперсложной технической задачей, не сравнимой с переходом от третьего поколения связи к четвертому. Обо всем этом Profit.kz поговорил с главным техническим директором Beeline Казахстан Олегом Снимщиковым.

— Олег, наверное, все согласятся с тем, что технологии ради технологий никому не нужны. Что, собственно, даст 5G пользователям?

— Я верю, что эта технология со временем кардинально изменит то, как мы получаем доступ к интернету. Когда-то появление мобильной связи практически полностью «убило» проводные телефоны. Точно также предоставление мобильного доступа к быстрому интернету со временем должно «убить» фиксированный интернет, включая Wi-Fi. Это произойдет не моментально, не за один год и не за два, но это будет. Сегодня абонент покупает домой проводной интернет у одного поставщика, мобильный — у другого, на новой работе у него корпоративный Wi-Fi, от которого ему забыли дать пароль, а в кафе он спрашивает официанта, как получить доступ к хотспоту. Вот этого всего через 5-10 лет не будет. А будет так: если у тебя есть устройство, то оно уже априори с быстрым и стабильным интернетом. Как он там появился — об этом абонент даже не будет задумываться. И это касается всех устройств, в том числе ноутбуков и компьютеров, которые будут подключаться через eSIM. Первое время пользовательское устройство еще будет переключаться между 4G и 5G сетями, но скорости позволят не ощутить разницы. Второй слой инноваций — это Интернет вещей. Особенность 5G не только в высоких скоростях, но и в возможности одновременного подключения большого числа устройств на ограниченной территории. Причем скорость их отклика будет составлять единицы миллисекунд. Технология Network Slicing позволяет сократить путь между абонентом и корневым узлом, на котором происходит коммутация трафика, и тем самым радикально снизить время, необходимое для обмена данными, между абонентом и сервером с контентом. В 4G, как и предыдущих поколениях, есть ограничения по количеству одновременно подключенных к одной базовой станции устройств. В 5G этот лимит на порядок больше. Интернет вещей существовал и в 2G, но тогда речь шла в основном о телеметрии: стоял где-то датчик, который раз в день отсылал килобайтик данных на свой сервер. Причем не важно, выплюнул он этот килобайтик ровно в три дня, или через 5 минут, или через час. В сетях второго-четвертого поколения вы не можете с сервера управлять парком каких-нибудь автономных погрузчиков: для этого требуется пинг в единицы миллисекунд. В 5G все это будет возможно. Внутри завода такая сеть позволит построить систему управления предприятием без использования проводов.

— С технологической точки зрения, насколько тяжело будет операторам перейти на пятое поколение?

— Тут два аспекта: частоты и транспорт до базовых станций. Частотный спектр в низких диапазонах уже практически полностью занят. Там «сидит» телевидение, спутниковая связь и так далее. Как следствие, для стандарта рассматриваются полосы в районе 3,5; 6; 28; 60 ГГц. К тому же, скорости в 5G начинаются от гигабита в секунду. Для этого полоса частот должна быть широкой — от 100 МГц и более. Но физику не обманешь. Чем выше частота, тем хуже распространяется сигнал, тем больше помех. В миллиметровой полосе — 28-60 ГГц — основной фактор, препятствующий распространению сигнала — это, например, листва. Размер листика сравним с длиной волны. Когда деревья распускаются, все становится плохо. Листва опадает — становится лучше. Из-за того, что сигнал распространяется не так хорошо, приходится увеличивать плотность сети по сравнению со вторым-четвертым поколением. Даже в низких диапазонах придется уплотнить сеть почти вдвое. В высоких диапазонах даже посчитать сейчас трудно, сколько понадобится базовых станций. Для 28 ГГц расстояние, на котором будет гарантировано хорошее качество сервиса — это вообще десятки метров. Для сравнения, у LTE речь шла о сотнях метров. На самом деле это будет больше похоже на Wi-Fi, который работает на близких частотах — 2,5 и 5 ГГц, где сигнал распространяется намного хуже, чем у мобильной связи, который работает на частоте 800, 1800, 2100 МГц. Представьте, что вы хотите покрыть город сплошной Wi-Fi сеткой. Это и есть 5G на высоких частотах.

— А что с транспортом до БС…

— Да, тут тоже настоящий вызов для связистов. Базовая станция — это устройство, которое используется для связи с абонентским телефоном. Но и сама она должна быть подключена транспортным каналом к сети оператора. Сейчас в девяти случаях из десяти для этого используются радиорелейки. Это две тарелки, похожие на спутниковые, которые смотрят строго друг на друга, формируя очень узкий луч. Таким образом передаются сравнительно большие объемы информации, но это тоже радиоканал и его емкость ограничена — 300-600 Мбит/с. А в 5G абонентская скорость у каждого пользователя должна составлять 1 Гбит/с. Обеспечить такие показатели может только оптоволокно. Иными словами, абсолютно каждая базовая станция должна быть подключена к оптике. Все это очень дорого стоит.

— Учитывая плотность покрытия, как связисты будут обходить санитарные нормы?

— Санитарные нормы в Казахстане гораздо жестче, чем в ЕС, например. Нельзя воткнуть антенну на улице — она должна располагаться на высоких объектах. И мы все эти нормы соблюдаем. Хотя с точки зрения физики для здоровья опасно только ионизирующее излучение, и то в довольно больших дозах. Радиоизлучение не относится к ионизирующим. Его влияние на здоровье, положительное или отрицательное, нигде не зафиксировано, ничем не подтверждено. Про то, что тараканы умерли от мобильной связи — это чистый фейк. То, что в Англии запустили 5G сеть — и с неба якобы попадали мертвые птицы, тоже выдумка. Все это родила чья-то буйная фантазия, с целью поддержать такое распространенное явление, как радиофобия. Для 5G нужно устанавливать базовые станции через каждые 100-200 метров. В условиях городской застройки не так много объектов, которые соответствуют действующим нормам. Необходимую плотность покрытия обеспечить на всей территории города точно будет невозможно. Из-за этого в высоких диапазонах коврового покрытия не будет, а в низких диапазонах не получится выделить широкую полосу 100 МГц — максимум государство сможет расчистить 10-20 МГц. Однако при такой ширине канала, соответственно, скорости не будут такими уж впечатляющими. Справедливости ради упомяну тут, что государство действительно ведет огромную работу по расчистке частот. Года через два, думаю, мы тут увидим результаты.

— Может быть, более разумная стратегия — подождать, пока оборудование подешевеет, пока самые смелые в мире операторы набьют шишки? При переходе на четвертое поколение ведь произошла целая серия банкротств среди европейских операторов из-за того, что вложения в строительство сетей не отбились.

— Из сказанного выше понятно, что в этот раз основные инвестиции будут не в оборудование, а в строительно-монтажные работы. А эта часть не будет дешеветь со временем, а наоборот подорожает за счет инфляции. Поэтому занимать выжидательную позицию смысла нет. Правда, учитывая все сложности, вряд ли какой бы то ни было оператор сейчас планирует делать ковровое покрытие 5G. Сначала будут определяться точки, где потребности в мобильном интернете наиболее высокие. Скорее всего, это будут какие-то торгово-развлекательные, бизнес-центры, спортивные арены, концертные залы. Базовой технологией для предоставления мобильного интернета еще достаточно долго будет оставаться LTE.

— То есть ждать, что четвертое поколение уйдет в прошлое, придется еще долго?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Я в мобильной связи работаю уже двадцать лет. Много раз назывались сроки, когда умрет 2G: 2010, 2015, 2020-й годы. Сейчас считается, что эта технология дотянет как минимум до 2025 года. У 4G абсолютно точно еще как минимум есть лет десять.

— Учитывая дороговизну строительства, может быть, Казахстану есть смысл создать одного оператора, который закроет инфраструктуру, а известные бренды получат возможность работать как MVNO?

— У нас есть позитивный опыт совместного строительства и эксплуатации сети. За этим будущее, но только если все операторы находятся в равных правах и условиях. В ситуации же, когда один оператор владеет сетью и предоставляет, либо не предоставляет ее другим, о равноправии речи идти не может.

— Но этот позитивный опыт ведь закончился негативно. У вас случился «развод в семье».

— Хорошая аналогия. Когда мы в этот проект только входили, очень сложно было перебороть сопротивление команд. Мы же очень долго конкурировали, в том числе и на техническом уровне. И технари не очень горели желанием сотрудничать первое время. В тот период мы часто говорили: мол, в семье бывает по-разному, но раз уж поженились — нужно искать компромиссы и идти на уступки. Будь наша воля, Beeline находил бы компромиссы и дальше — для нас это весьма позитивный опыт. В действительности только сейчас мы начинаем согласовывать план, как мы чисто технически будем оформлять разделение сетей. И займет этот процесс не менее двух лет. Но генерально — мы поддерживаем идею партнерства при строительстве сетей. И если речь о сети 5G, мы только за, если найдется другая сторона, с которой можно было бы разделить это бремя. Самое сложное здесь — договориться об условиях, которые были бы выгодны всем участникам.

— Почему вы запускаете пилот 5G именно в Шымкенте?

— Мы долго вели диалог с регулятором по поводу выделения частот для пилотного проекта. Сложность состоит в том, чтобы найти достаточно широкую полосу. Регулятор изыскал эти полосы для нас в Шымкенте, и мы вполне довольны. Шымкент — одна из ключевых точек нашего бизнеса, город-миллионник, перспективный регион, у нас на него большие планы. Так что запуск пилота именно там вписывается в нашу концепцию развития бизнеса. В сентябре–октябре сеть 5G будет уже развернута. Пилот нам нужен, чтобы оценить не только техническую сторону, но и посмотреть на 5G как на бизнес. Мы сами, в первую очередь, должны увидеть, что можно предложить абонентам: только большие скорости или это будет какая-то новая цифровая реальность, новые возможности, продукты, услуги.

— Сейчас среди энтузиастов гуляет по Сети статья, которую в том числе перевел российский портал Habr, где опытный инженер подробно рассказывает, почему первое поколение смартфонов, которые смогут работать в 5G, окажется очень неудачным. В первую очередь дело в огромном количестве антенн внутри, отъедающих место у батареи. Допустим, сеть 5G появится. Но как ею пользоваться?

— Развитие устройств всегда идет параллельно с развитием сети. Хороших 4G-смартфонов тоже не было на рынке, пока не появились операторы, которые обеспечили стабильное покрытие территорий. Пока есть единичные кейсы построения сетей пятого поколения. Verizon запустил небольшую сеть в США, но она для фиксированного доступа. В Южной Корее работает тестовая сеть. Но завтра таких зон будет много по всему миру. Будет ровно то же, что происходило с 4G-устройствами. Первые девайсы были дорогими и работали не во всех сетях. Можно было купить телефон в Штатах и обнаружить, что в Европе он не принимает сигнал, потому что рассчитан на другую полосу частот. 5G наверняка ждет аналогичный этап. Адаптационный период в 2-3 года решит проблему и появится масса устройств на рынке — и дорогих, и бюджетных. Я верю в инженеров. А для нас это вызов, и мы сделаем так, чтобы все заработало.