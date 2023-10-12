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27-39% — доля чеков на SCO в торговых сетях СНГ по итогам 2022 года

Ритейл-нетворкинг

Фоторепортаж с бизнес-встречи компаний «ПРОСИСТЕМЫ» и CSI, посвященной развитию ритейла в Казахстане

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