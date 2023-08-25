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2513 Пб мобильных данных потребили абоненты в РК за первое полугодие 2023

DAMA 2023 — Качество данных

Фоторепортаж с 3-й Казахстанской конференции по управлению данными.

DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных DAMA 2023 — Качество данных

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