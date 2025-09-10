Спутниковый интернет от Amazon планируется запустить в РК к 2027 году

Сегодня в Казахстане уже доступны услуги OneWeb и Starlink.

В правительстве рассмотрели меры по реализации послания Президента 2025. Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выступил с презентацией по развитию интернет-инфраструктуры в стране. Исходя из слайдов, которые демонстрировал глава МЦРИАП, к 2027 году Казахстан намерен внедрить услуги спутникового интернета от Amazon (Project Kuiper), что позволит расширить доступ к Сети в удаленных и труднодоступных регионах страны.

Год назад Жаслан Мадиев и представитель Amazon Kuiper Джефф Киетцман подписали в Астане меморандум о взаимопонимании.

Сегодня в Казахстане уже доступны спутниковые интернет-услуги OneWeb и Starlink. Также был протестирован интернет от Shanghai Spacesail.

