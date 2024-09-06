Казахстан будет использовать спутники Amazon

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев и представитель Amazon Kuiper Джефф Киетцман подписали в Астане меморандум о взаимопонимании.

В целях укрепления сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи в Республике Казахстан Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Amazon Kuiper подписали меморандум о взаимопонимании. Подписание этого документа открывает новые перспективы для внедрения инноваций в индустрии спутниковой связи в стране.

Меморандум направлен на совместное сотрудничество по развертыванию услуг спутниковой связи Amazon Kuiper на низкой околоземной орбите по всему Казахстану. Сотрудничество с Amazon Kuiper создает основу для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в любой точке страны благодаря спутниковой связи с высокой пропускной способностью и низкой задержкой.

Министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев подчеркнул: «Подписание меморандума является важным шагом на пути к модернизации индустрии спутниковой связи Казахстана. Сотрудничество с Amazon Kuiper позволит нам внедрять современные спутниковые технологии, что, в свою очередь, будет способствовать цифровизации экономики и улучшению качества жизни населения».

Джефф Киетцман, представитель Amazon Kuiper, отметил: «Мы рады сотрудничеству с МЦРИАП и уверены, что наши совместные усилия принесут пользу клиентам в Казахстане. Это расширит возможности использования спутниковой связи на низкой околоземной орбите для решения современных задач».