Wi-Fi точки появятся на таможенных пунктах РК

В целом по стране ведется системная работа по развитию интернет-инфраструктуры.

Сегодня в стране функционирует 102 пункта пропуска, большинство из них обеспечено связью. В рамках нацпроекта «Доступный интернет» планируется провести оптоволоконные линии связи на 38 из них, подключить все пункты к Единой транспортной сети госорганов, а также обеспечить вывод камер наблюдения с пунктов в Единый центр мониторинга в Астане.

Дополнительно планируется развертывание общественных Wi-Fi точек, включая спутниковый интернет. А в 2026 г. — обеспечение сотовой связью 50 пунктов пропуска, что значительно усилит цифровую инфраструктуру на границах.

«В целом по стране ведется системная работа по развитию интернет-инфраструктуры. Строятся магистральные и региональные ВОЛС, включая проекты „последней мили“, развивается мобильная связь с внедрением 5G в городах и областных центрах, запускаются проекты спутникового интернета с международными партнерами, реализуются транзитные маршруты ВОЛС, укрепляющие роль Казахстана как цифрового хаба региона», — рассказал глава МЦРИАП.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.