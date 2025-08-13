В Казахстане запущена услуга спутникового интернета Starlink

13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории РК.

Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX. Отмечается, что технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.

В настоящее время для Алматы указаны следующие скорости: загрузка 25-150+ Mbps, отдача 5-25+ Mbps. Стоимость для частных лиц в тарифе Residential составляет 31 тыс. тг. в месяц (анлим), Residential Lite — 23 тыс. тг. (анлим низкоприоритетный). Стоимость оборудования — 104 тыс. тг. Компания предоставляет 30-дневывный пробный период, отмечая, что «если не понравится, верните Starlink и получите деньги обратно».

Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.

За прошедший год сеть Starlink расширилась до 42 новых стран и территорий. Количество клиентов — более 6 млн человек. Компания SpaceX запустила более 100 миссий Starlink, добавив в группировку более 2300 спутников.