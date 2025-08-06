В Казахстане протестировали спутниковый интернет Shanghai SpaceSail

Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии.

В Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии. Система Shanghai SpaceSail построена на базе низкоорбитальной спутниковой связи. Такие спутники обеспечивают стабильное и высокоскоростное подключение даже в отдаленных и труднодоступных регионах, где строительство волоконно-оптических сетей экономически или технически затруднено.

Проект направлен на решение задач цифрового неравенства. За счет спутникового интернета планируется обеспечить связью сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры. Это позволит расширить доступ к современным телекоммуникационным услугам и повысить качество жизни в сельских населенных пунктах.

В рамках развития партнерства казахстанская делегация посетила головной офис компании Shanghai SpaceSail в Шанхае, где ознакомилась с технологическими решениями и производственным процессом. Стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества. Согласно планам, в 2026 году компания планирует начать деятельность на территории Казахстана.