Однако ко всем реформам важно подходить взвешенно и вдумчиво, уделяя особое внимание их качественной реализации.

8 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». В рамках своего выступления он заявил, что поставлена стратегическая задача превращения Казахстана в цифровую страну.

«Казахстан — это неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре Евразийского континента. Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта. Моя основная миссия — обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время», — высказался Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что ко всем реформам необходимо подходить взвешенно и вдумчиво, уделяя особое внимание их качественной реализации.

«Как вам известно, благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям наша политическая система стала более прогрессивной и открытой. Меняется менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Однако предстоит еще огромная работа по модернизации общества. В стране запущены комплексные экономические реформы. Значительные инвестиции вкладываются в строительство инфраструктуры, открытие новых производств. Очевидно, что все эти шаги направлены на повышение благосостояния народа и усиление потенциала страны. Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями. Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну», — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обнародованные им задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана. Они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах.

«Запуск суперкомпьютера в нашей стране — это, конечно, успех, но он должен рассматриваться правительством и всем обществом как начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство. Для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию», — высказался Глава государства.