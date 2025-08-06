Цифровые ваучеры на продукты в Казахстане: кто может их получить и как они будут работать?

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев разъяснил, как будет работать механизм цифровых продовольственных ваучеров для нуждающихся граждан.

Пилотный проект сначала реализуют в Акмолинской и Павлодарской областях. В рамках проекта нуждающиеся граждане — получатели адресной социальной помощи — смогут покупать продукты через сервис «Социальный кошелек». Для этого им будут выдавать специальные цифровые ваучеры. Владельцы этих ваучеров смогут покупать продукты по удешевленной цене, без учета торговой надбавки.

«Граждане смогут ими пользоваться через QR-код и с использованием платежной карточки. В ходе пилота будет выяснено, какой инструмент наиболее эффективен», — пояснил министр.

Этот вид помощи будет предоставляться только гражданам с доходом ниже черты бедности. Механизм будет реализован на базе мобильного приложения eGov Mobile — через сервис «Социальный кошелек».

Система будет автоматически формировать продовольственный ваучер для каждого члена семьи, исходя из одного месячного расчетного показателя. Ваучер можно будет использовать для получения скидок в магазинах-партнерах, которые будут определяться совместно с местными исполнительными органами. В случае успешной апробации проект масштабируют на всю страну.

«На сегодня обозначены предельные сроки. Осенью текущего года мы должны по пилоту провести все работы, после будет готова бета-версия», — добавил Арман Шаккалиев.