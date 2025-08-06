Беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах

Уже разослано более 348 тыс. уведомлений.

Беременные женщины стали получать уведомления о предстоящих приемах и скринингах. В стране продолжается внедрение цифровых инструментов в систему охраны здоровья матери и ребенка. В рамках реализуемых мер для беременных женщин внедрен сервис проактивного оповещения: на сегодняшний день уже разослано более 348 тыс. уведомлений о предстоящих приемах и скринингах, передает Zakon.kz.

Как отметили в Минздраве, это помогает будущим мамам не пропускать важные обследования и повышает охват перинатальной помощью. В дополнение к этому функционирует электронная карта беременной и родильницы, которая облегчает учет, маршрутизацию и взаимодействие медицинских работников разных уровней.

Вместе с тем внедрен электронный паспорт здоровья ребенка, который необходим при поступлении в детский сад и школу. Формируется цифровой профиль каждого ребенка до 18 лет, включающий ключевые параметры здоровья — индекс массы тела, статус вакцинации, данные патронажных посещений и профилактических осмотров. Это дает возможность отслеживать развитие в динамике.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.