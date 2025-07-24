В Астане стартовал пилотный проект по внедрению платформы Qosymsha

Она помогает распределять бесплатные ваучеры на кружки и секции для детей.

В 2025 году программой уже охвачено более 25 000 детей. Система учитывает не только время подачи заявки, но и социальный статус семьи. Все дети распределяются по 12 категориям, каждая из которых имеет свой весовой коэффициент. Это означает, что у ребенка из многодетной или малообеспеченной семьи больше вероятности раньше получить ваучер, даже если заявка была подана позже заявок без льготной категории, передает Zakon.kz.

Что дает новая платформа:

1. Равный доступ всех детей к дополнительному образованию.

2. Полная прозрачность и исключение влияния «человеческого фактора» — система работает автоматически, без участия третьих лиц.

3. Все данные хранятся в защищенных дата-центрах акимата.

Что необходимо сделать родителю:

1. Для актуализации и сверки данных зарегистрируйтесь на сайте QOSYMSHA.KZ, указав ИИН родителя и ребенка.

2. Если ребенок уже посещает кружок, обратитесь в организацию — она внесет данные в систему.

3. Подать заявку могут семьи с постоянной или временной регистрацией в Астане.

4. Родителю необходимо подтверждать посещаемость в личном кабинете, чтобы сохранить ваучер на обучение.

Важно знать:

1. Ваучер в общеразвивающей очереди выдается не на конкретную секцию, а на самого ребенка.

2. После получения ваучера родители сами выбирают кружок, в который хочет пойти ребенок