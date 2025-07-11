Цифровую платформу в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами запустят в РК

Казахстанские авторы и композиторы часто затрагивают проблему получения компенсации за свои произведения.

Поступает множество жалоб на то, что организация, управляющая имущественными правами, не выполняет свою работу качественно и в полном объеме. Для устранения этих проблем планируется запуск цифровой платформы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

По словам спикера, правообладатели, войдя в личный кабинет, смогут в онлайн формате отслеживать, где и как пользуются их произведения, контролировать движение начисленного и выплаченного вознаграждения, а также общую сумму средств, которую они получат к концу года.

«Что касается защиты прав интеллектуальной собственности, территориальными органами юстиции вынесено 156 актов о назначении проверок. По результатам проверок выявлено 138 правонарушений. По статье 158 КоАП возбуждено 142 дела. Из незаконного оборота изъято 78 711 единиц контрафактной продукции. Работа по этому направлению продолжается», — добавил спикер.