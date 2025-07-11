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    Казахстан и Швейцария усилят сотрудничество в банковской сфере

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля.

    11 июля 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Они обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

    В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.

    Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.

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