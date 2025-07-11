Бахыт Султанов провел переговоры по вопросам искусственного интеллекта и авторского права

В работе по формированию эффективной системы интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС Комиссия опирается на обширный опыт ВОИС как международной организации, оказывающей содействие в соблюдении прав интеллектуальной собственности по всему миру.

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов принял участие в серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в штаб-квартире ВОИС в Женеве. Рассмотрены вопросы, касающиеся развития искусственного интеллекта и совершенствования правового регулирования в сфере охраны авторского права, товарных знаков, географических указаний и других объектов интеллектуальной собственности.

На полях Ассамблей состоялась встреча министра ЕЭК с директором Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Хабибом Асаном. Стороны обсудили результаты взаимодействия Комиссии и ВОИС в рамках достигнутых ранее договоренностей. В том числе подтверждена возможность участия представителей ВОИС в предстоящем Международном форуме «Антиконтрафакт» в октябре 2025 года, а также представителей Комиссии — в работе постоянных комитетов и рабочих групп ВОИС.

«В работе по формированию эффективной системы интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС Комиссия опирается на обширный опыт ВОИС как международной организации, оказывающей содействие в соблюдении прав интеллектуальной собственности по всему миру», — отметил Бахыт Султанов.

Кроме того, состоялись встречи министра ЕЭК с генеральным директором Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Алексеем Курманом и председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Шолпан Абдреевой.

Стороны обсудили вопросы выстраивания системного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, а также продвижения интеграционного потенциала в соответствии с задачами, стоящими перед странами ЕАЭС, в том числе в рамках реализации Декларации «Евразийский экономический путь».

ВОИС — специализированное учреждение системы ООН, членами которого являются 194 государства. Деятельность ВОИС посвящена развитию сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности. На ежегодной основе проводятся заседания Ассамблей с целью рассмотрения текущей глобальной ситуации в сфере интеллектуальной собственности.

В 2019 году заключен меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ВОИС.