Более 1,5 миллиона лицензий и разрешений оформили казахстанцы на Elicense

В системе зарегистрировано более 4 миллионов пользователей.

С января 2025 года через платформу Elicense было оказано 1,5 миллиона государственных услуг. Ежедневно платформой пользуется около 30 тысяч человек. Как отметили в АО «НИТ», это подтверждает устойчивый спрос на цифровые инструменты в сфере лицензирования и разрешительной деятельности.

Информационная система Государственная база данных «Е-лицензирование» создана в рамках программы формирования и развития электронного правительства РК. Она автоматизирует процессы получения лицензий и разрешительных документов, обеспечивая эффективное, прозрачное взаимодействие между государственными органами и представителями бизнеса.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 4 миллионов пользователей. Из них 3,8 миллиона — физические лица, 255 тысяч — юридические.

В первом полугодии 2025 года на платформе стали доступны четыре новые услуги:

— Выдача лицензии на образовательную деятельность в сфере начального, среднего, технического и профессионального, послесреднего, духовного образования, а также на оказание образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

— Выдача лицензии на образовательную деятельность в сфере высшего и послевузовского образования.

— Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере дополнительного образования для детей.

— Выдача лицензии на экспорт сырьевых товаров, включённых в перечень отечественных сырьевых товаров.

Среди самых востребованных услуг платформы elicense.kz:

— Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — оказано 325 тысяч услуг.

— Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами — оказано 132 тысячи услуг.

— Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике — оказано 104 тысячи услуг.

«Система постоянно совершенствуется: новые услуги охватывают дополнительные сферы, а процесс получения лицензий становится проще и быстрее для граждан и бизнеса. Благодаря ИС ГБД „Е-лицензирование“ удалось значительно сократить бумажную волокиту и ускорить сроки рассмотрения заявок», — подытожили в АО «НИТ».