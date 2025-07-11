В Казахстане на 74,3% выросло производство компьютеров и электронного оборудования

В 2025 году ожидается запуск проекта ТОО Silk Road Electronics в Карагандинской области по выпуску телевизоров и иной техники под брендом Samsung.

В Казахстане за январь–май 2025 года произвели на 74,3% больше компьютеров, электронного и оптического оборудования, чем в прошлом году. Об этом сообщили в дирекции развития машиностроения QazIndustry. Объем превысил 41,7 млрд тенге ($ 80,3 млн) против 30 млрд ($57, 8 млн) за аналогичный период прошлого года. В реальном выражении производство увеличилось на 89% (ИФО производства — 189,3%), передает Sputnik.

Такой прирост производства компьютеров связали с ростом инвестиций, которые за пять месяцев 2025 года почти достигли 2,3 млрд тенге ($4,4 млн). Наибольший прирост отмечается в производстве электронной бытовой техники — более чем в 68 раз, с 95,9 млн ($185 тысяч) до более 6,5 млрд тенге ($12,5 млн) и электронных элементов — более чем в 15 раз, с 65,3 млн ($125,8 тысячи) до более 1 млрд тенге ($1,9 млн).