Биткоин достиг исторического максимума

На этой неделе он впервые поднялся выше 112 тыс. долларов.

Этому способствовали растущая политическая динамика, реорганизация регулирования и стратегические ассигнования как со стороны корпораций, так и со стороны государственных структур. Об этом сообщает deVere Group.

«Изменения очевидны и агрессивны, — заявил Найджел Грин, генеральный директор deVere Group. — Биткоин становится неотъемлемой частью национальной экономической мысли США, крупнейшей экономики мира, а также политики казначейства корпораций и институциональных портфелей. Это не просто шумиха. Это движение капитала вслед за политической волей».

В deVere Group заявляют, что высокопоставленные представители Министерства финансов подтвердили — ведутся внутренние исследования относительно возможного включения биткоина в резервную стратегию США. Кроме того, комитеты продолжают получать пожертвования в биткоинах, продолжаются дискуссии между политиками и кастодианами цифровых активов, а новое законодательство, поддерживающее классификацию, хранение и налогообложение цифровых активов, получает двухпартийную поддержку на Капитолийском холме.

«Когда действующая администрация рассматривает биткоин как часть суверенных резервов, это меняет глобальную систему рисков, — говорит Найджел Грин. — Это не просто легализует биткоин, но и вынуждает других — институты и правительства — действовать».

Это вновь пробудило интерес к розничным платформам и спровоцировало рост притока средств от политически ориентированных групп инвесторов.

Корпорации тоже действуют агрессивно. Так, MicroStrategy в июне добавила 2 млрд долларов в биткоины, превысив 300 000 BTC. Семнадцать публичных компаний раскрыли информацию о своих активах в биткоинах в последних отчетах, при этом все больше компаний использует капитал через кастодиальные структуры и ETF. Компании интегрируют его в системы управления ликвидностью и рисками.

Суверенные институты также развиваются. Пакистан начал хранить добытый государством биткоин через свой центральный банк. Чешский национальный банк рассматривает возможность включения биткоина в валютные резервы. Суверенные фонды благосостояния в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке в настоящее время ведут операционные переговоры с цифровыми кастодианами. Хотя не вся их деятельность публикуется, за ней внимательно следит мировой капитал.

«Правительства и политические деятели меняют условия функционирования биткоина, а институты, включая корпоративные казначейства, реагируют на него целенаправленным распределением, — заключает Найджел Грин. — Новые исторические максимумы обусловлены политической и регуляторной волей, открывающей новые каналы для капитала, а также растущим признанием того, что биткоин теперь играет стратегическую роль в мировых финансах».