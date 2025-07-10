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    В ЕАЭС оцифруют грузоперевозки

    Решение о проведении пилота было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшегося 29 ноября 2024 г.

    10 июля 2025 15:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Страны ЕАЭС приступили к подготовке пилотного проекта по использованию электронных международных транспортных накладных (e-CMR) при международных грузовых автомобильных перевозках. Цель проекта — протестировать трансграничный обмен юридически значимыми электронными документами с применением цифровой подписи и доверенной третьей стороны. Это важный шаг к цифровизации логистики и упрощению процедур международных перевозок.

    По оценкам экспертов, использование e-CMR позволит значительно сократить время на оформление перевозочных документов — менее 1 минуты вместо более 20 минут на бумаге. Это ускорит прохождение грузов, снизит административную нагрузку на бизнес и повысит прозрачность процессов.

    В проекте участвуют уполномоченные государственные органы, операторы электронного документооборота, перевозчики, грузоотправители и получатели. Для реализации проекта коллегия ЕЭК учредила специальную рабочую группу. На первом заседании, прошедшем 12 мая, обсуждались сроки, структура проекта, а также юридические и технические требования. Начало пилотных перевозок с использованием e-CMR запланировано на первое полугодие 2026 г.

    На сегодня рабочая группа занимается реализацией следующих ключевых задач:

    — разработка единого формата e-CMR;
    — обеспечение юридической значимости документов при трансграничной передаче;
    — определение порядка взаимодействия между операторами ЭДО и доверенной третьей стороной.

    Следующее заседание рабочей группы состоится в сентябре 2025 г.

    В целом реализация проекта станет важным шагом к формированию единого транспортного пространства в рамках ЕАЭС, где логистика будет быстрой, прозрачной и максимально автоматизированной.

    Итоги пилота будут представлены Совету ЕЭК и станут основой для последующих решений по масштабному внедрению электронных сопроводительных документов в рамках Евразийского экономического союза.

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