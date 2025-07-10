В ЕАЭС оцифруют грузоперевозки

Решение о проведении пилота было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшегося 29 ноября 2024 г.

Страны ЕАЭС приступили к подготовке пилотного проекта по использованию электронных международных транспортных накладных (e-CMR) при международных грузовых автомобильных перевозках. Цель проекта — протестировать трансграничный обмен юридически значимыми электронными документами с применением цифровой подписи и доверенной третьей стороны. Это важный шаг к цифровизации логистики и упрощению процедур международных перевозок.

По оценкам экспертов, использование e-CMR позволит значительно сократить время на оформление перевозочных документов — менее 1 минуты вместо более 20 минут на бумаге. Это ускорит прохождение грузов, снизит административную нагрузку на бизнес и повысит прозрачность процессов.

В проекте участвуют уполномоченные государственные органы, операторы электронного документооборота, перевозчики, грузоотправители и получатели. Для реализации проекта коллегия ЕЭК учредила специальную рабочую группу. На первом заседании, прошедшем 12 мая, обсуждались сроки, структура проекта, а также юридические и технические требования. Начало пилотных перевозок с использованием e-CMR запланировано на первое полугодие 2026 г.

На сегодня рабочая группа занимается реализацией следующих ключевых задач:

— разработка единого формата e-CMR;

— обеспечение юридической значимости документов при трансграничной передаче;

— определение порядка взаимодействия между операторами ЭДО и доверенной третьей стороной.

Следующее заседание рабочей группы состоится в сентябре 2025 г.

В целом реализация проекта станет важным шагом к формированию единого транспортного пространства в рамках ЕАЭС, где логистика будет быстрой, прозрачной и максимально автоматизированной.

Итоги пилота будут представлены Совету ЕЭК и станут основой для последующих решений по масштабному внедрению электронных сопроводительных документов в рамках Евразийского экономического союза.