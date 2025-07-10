Более 11 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Казахстане

Злоумышленники используют анонимность цифрового пространства, социальную инженерию, нейросети и дипфейки для совершения противоправных действий.

Они выдают себя за представителей власти или международных организаций, чтобы обмануть граждан. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

По его словам, борьба с преступностью в информационном пространстве — одна из важнейших задач правоохранительных органов.

«В настоящее время появляются новые виды преступлений, совершаемые с использованием современных средств телекоммуникаций и связи. Казахстан тоже столкнулся с этой угрозой. Большую часть таких преступлений в стране составляют интернет-мошенничества. В связи со стремительным развитием технологий за последние 8 лет количество таких преступлений увеличилось более чем в 10 раз. Только с начала этого года зарегистрировано более 11 тыс. таких преступлений. Министерством принимаются эффективные меры против киберпреступлений», — сказал спикер.

В соответствии с поручением Главы государства в ноябре прошлого года в структуре Министерства внутренних дел был создан специализированный департамент с региональными подразделениями. Это подразделение занимается не только раскрытием интернет-мошенничеств, но также выполняет функции по предупреждению преступлений, организационной работе и совершенствованию законодательства. Совместно с операторами связи выявляются SIM-боксы, используемые для звонков через интернет и открытия анонимных аккаунтов в мессенджерах с использованием незарегистрированных SIM-карт. Только с начала этого года изъято 74 устройства sim-box и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт. По этим фактам задержано 30 подозреваемых, половина из них— иностранные граждане. В результате постоянного мониторинга интернет-пространства выявлено 59 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом, которые в последующем будут заблокированы.