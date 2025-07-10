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Более 11 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Казахстане

    Более 11 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Казахстане

    Злоумышленники используют анонимность цифрового пространства, социальную инженерию, нейросети и дипфейки для совершения противоправных действий.

    10 июля 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Они выдают себя за представителей власти или международных организаций, чтобы обмануть граждан. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

    По его словам, борьба с преступностью в информационном пространстве — одна из важнейших задач правоохранительных органов.

    «В настоящее время появляются новые виды преступлений, совершаемые с использованием современных средств телекоммуникаций и связи. Казахстан тоже столкнулся с этой угрозой. Большую часть таких преступлений в стране составляют интернет-мошенничества. В связи со стремительным развитием технологий за последние 8 лет количество таких преступлений увеличилось более чем в 10 раз. Только с начала этого года зарегистрировано более 11 тыс. таких преступлений. Министерством принимаются эффективные меры против киберпреступлений», — сказал спикер.

    В соответствии с поручением Главы государства в ноябре прошлого года в структуре Министерства внутренних дел был создан специализированный департамент с региональными подразделениями. Это подразделение занимается не только раскрытием интернет-мошенничеств, но также выполняет функции по предупреждению преступлений, организационной работе и совершенствованию законодательства. Совместно с операторами связи выявляются SIM-боксы, используемые для звонков через интернет и открытия анонимных аккаунтов в мессенджерах с использованием незарегистрированных SIM-карт. Только с начала этого года изъято 74 устройства sim-box и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт. По этим фактам задержано 30 подозреваемых, половина из них— иностранные граждане. В результате постоянного мониторинга интернет-пространства выявлено 59 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом, которые в последующем будут заблокированы.

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