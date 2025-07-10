Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Для дальнейшего расширения сотрудничества с зарубежными коллегами предпринимаются шаги по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях.

С целью выявления мошенников департамент по противодействию киберпреступности МВД РК активизирует взаимодействие с иностранными партнерами, налаживает прямые контакты и каналы оперативного обмена информацией.

Так, в январе текущего года проведена совместная операция в Армении, в результате которой были ликвидированы два call-центра мошенников, обманывавших граждан Европы и стран СНГ. Об этом сообщил глава департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай. Кроме того, выявлена и прекращена деятельность 5 call-центров, располагавшихся в Астане и Алматы.

«Для дальнейшего расширения сотрудничества с зарубежными коллегами предпринимаются шаги по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях, а также к Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью», — рассказал спикер.

Жандос Сүйінбай также добавил, что одной из основных мер по защите от интернет-мошенничества является правовая и финансовая грамотность граждан. Для этого важно соблюдать простые меры предосторожности:

— не передавать личные данные посторонним;

— осторожно относиться к ссылкам и приложениям;

— не доверять звонкам от незнакомцев, не принимать поспешных решений;

— проверять сообщения с просьбами от знакомых;

— в случае любого подозрения обращаться в банк или полицию.