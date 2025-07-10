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Более 11 тысяч киберпреступлений зарегистрировано в Казахстане

    Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

    Для дальнейшего расширения сотрудничества с зарубежными коллегами предпринимаются шаги по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях.

    10 июля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    С целью выявления мошенников департамент по противодействию киберпреступности МВД РК активизирует взаимодействие с иностранными партнерами, налаживает прямые контакты и каналы оперативного обмена информацией.

    Так, в январе текущего года проведена совместная операция в Армении, в результате которой были ликвидированы два call-центра мошенников, обманывавших граждан Европы и стран СНГ. Об этом сообщил глава департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай. Кроме того, выявлена и прекращена деятельность 5 call-центров, располагавшихся в Астане и Алматы.

    «Для дальнейшего расширения сотрудничества с зарубежными коллегами предпринимаются шаги по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях, а также к Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью», — рассказал спикер.

    Жандос Сүйінбай также добавил, что одной из основных мер по защите от интернет-мошенничества является правовая и финансовая грамотность граждан. Для этого важно соблюдать простые меры предосторожности:

    — не передавать личные данные посторонним;
    — осторожно относиться к ссылкам и приложениям;
    — не доверять звонкам от незнакомцев, не принимать поспешных решений;
    — проверять сообщения с просьбами от знакомых;
    — в случае любого подозрения обращаться в банк или полицию.

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