Борьбу с киберпреступностью усиливают в Казахстане

Более 11 тыс. случаев интернет-мошенничества зарегистрировано за первое полугодие 2025 года.

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай напомнил, что в соответствии с поручением главы государства в структуре Министерства внутренних дел создан департамент по противодействию киберпреступности. Это подразделение не только занимается раскрытием интернет-мошенничеств, но также выполняет функции по предупреждению преступлений, организационной работе и совершенствованию законодательства в данной сфере, передает Liter.kz.

«Более 11 тысяч случаев интернет-мошенничеств зарегистрировано за первое полугодие текущего года. Полиция изъяла 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных sim-карт. По этим фактам задержаны 30 подозреваемых, из них 14 — иностранные граждане», — сообщил Жандос Сүйінбай.

В результате постоянного мониторинга интернет-пространства выявлено 59 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, материалы по ним направлены для блокировки. С начала года к уголовной ответственности привлечено 870 человек по фактам интернет-мошенничества. В рамках работы «Антифрод-центра» при содействии банков предотвращено хищение свыше 2,6 млрд тенге у граждан. Совместно с операторами связи заблокировано 66,9 млн звонков с подменных номеров. В целях профилактики киберпреступности на республиканском уровне ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

«Для эффективного выявления кибермошенников налажено активное международное сотрудничество, созданы каналы прямой связи и оперативного обмена информацией. К примеру, в январе текущего года в Армении проведена совместная операция, в ходе которой были ликвидированы два call-центра, где обманывали граждан стран Европы и СНГ», — рассказал Жандос Сүйінбай.

Кроме того, пресечена деятельность пяти call-центров, действовавших в Астане и Алматы.

«Профилактика интернет-мошенничества начинается с правовой и финансовой грамотности самих граждан», — подчеркнул спикер.