Брошюры с QR-кодами раздает полиция жителям области Жетысу

Они дают возможность любому гражданину посетить интернет-ресурсы, где размещены материалы о том, как не попасть в сети мошенников.

Около 590 миллионов тенге ущерба нанесли мошенники жителям области Жетысу уже в этом году. Развитием интернет-сетей активно пользуются в преступных целях мошенники, постоянно придумывая и воплощая в реальность новые способы отъема денег у доверчивых или неискушенных в новых технологиях людей. В нынешнем году разработан новый образец раздаточных брошюр, содержащих в том числе QR-код для перехода на страницы, где имеются видеоматериалы предупредительного характера, передает Kazpravda.kz.

В общественных местах, в торговых домах, медучреждениях и в учебных заведениях роздано около 85 000 брошюр и памяток с рекомендациями по мерам предосторожности от интернет-мошенников. Для повышения правовой грамотности населения к полицейским присоединились на ниве профилактической работе неправительственные организации, такие, как студенческий отряд «Жас қыран», волонтеры «Lider KZ» и общественное объединение «Қос Қанат Жетысу».

«Идет постоянный мониторинг интернет-пространства, — отметили в департаменте полиции области. — По его результатам заблокировано 2184 противоправных сайта. А на различных интернет-ресурсах опубликовано 642 видеоролика о профилактике преступлений в сфере высоких технологий».