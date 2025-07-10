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    Президент принял участие в запуске казахстанского суперкомпьютера

    Это самое мощное вычислительное решение в Центральноазиатском регионе.

    10 июля 2025 09:05, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Общество

    Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200. Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей. Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

    Кроме того, в ходе посещения Национального суперкомпьютерного центра Президенту были представлены отечественные IT-решения в сферах MedTech, EdTech, GovTech и промышленности.

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