В МЦРИАП предлагают фермерам перейти к «умному» животноводству

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о преимуществах цифровизации и автоматизации животноводства.

Глава МЦРИАП отметил, что цифровые технологии меняют подход к управлению фермами, так как дают больше контроля, повышают продуктивность и уровень биобезопасности, передает Zakon.kz.

«В 2024 году рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд. На фермах устанавливают RFID-метки и датчики движения. Они помогают следить за животными в реальном времени. Позволяют быстрее выявлять болезни. Помогают эффективнее управлять стадом и логистикой. Такие системы уже работают в Нидерландах, Дании и Канаде. Чаще всего их применяют на молочных фермах от 100 голов», — добавил Жаслан Мадиев.

По его словам, в мире пошли дальше и сейчас уже применяют искусственный интеллект и автоматические системы кормления, водоснабжения и климат-контроля. А для наблюдения за пастбищами применяются дроны и спутники.

«Переход к умному животноводству — это не просто тренд. Это необходимость. Казахстан имеет все шансы стать лидером в Центральной Азии. Для этого нужно активно внедрять цифровые и устойчивые решения в агросекторе. Чтобы эффективнее управлять аграрным сектором, предлагается объединить все данные по животноводству и ветеринарии. Для этого нужно создать единую информационную систему. Она обеспечит полный учет, быструю аналитику и поможет быстрее принимать решения. Причем — на всех уровнях: от фермера до профильного министерства», — предложил Жаслан Мадиев.

Министр также предлагает внедрять смарт-фермы.

«Предлагается активно развивать автоматизацию, в том числе автоматическую дойку, системы кормления, управление микроклиматом, видеонаблюдение, датчики здоровья животных. Все эти данные должны собираться в одной цифровой системе. Это позволит формировать цифровой профиль каждого стада. Фермеры смогут быстро реагировать на риски. Продуктивность вырастет, а человеческий фактор — снизится», — резюмировал Жаслан Мадиев.

К слову, одним из примеров внедрения цифровых технологий в сфере агропромышленного комплекса является отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния сельскохозяйственных животных. Решение позволяет фермерам и аграрным компаниям в режиме онлайн отслеживать состояние животных и своевременно предотвращать их падеж от заболеваний. Система включает в себя датчики, которые показывают: анализ пищевой активности; общую физическую активность; температуру тела; ускорение и активность животного.