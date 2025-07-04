В РК запущен первый бесплатный юридический помощник на базе искусственного интеллекта

Карагандинский университет имени Е. А. Букетова с командой IT-специалистов компании ItByDesign запустили первый в стране бесплатный юридический онлайн-сервис LegalExpert.kz.

Система на базе искусственного интеллекта помогает решать правовые вопросы в режиме реального времени: от типовых проблем с работодателем до более сложных ситуаций в сфере гражданского, административного или уголовного права.

Пользователь заходит на сайт LegalExpert, регистрируется по электронной почте и задает свой вопрос в свободной форме. ИИ анализирует запрос, при необходимости задает уточняющие вопросы и в течение пары минут выдает пошаговую инструкцию, ссылки на законы, примеры судебных решений и даже прогноз возможных исходов дела. Сервис работает на казахском и русском языках, а тексты адаптированы под уровень правовой грамотности пользователя.

«LegalExpert.kz, конечно, не заменит полноценную юридическую помощь, но даст ответы на типовые запросы, которые ежедневно поступают юристам по всей стране. Более 70% обращений за консультациями к юристам — типовые: невыплата зарплаты, развод, алименты, споры с работодателями и госорганами. Мы проанализировали более 100 тысяч судебных решений и создали систему, которая может бесплатно и быстро помочь в таких ситуациях. Теперь у каждого казахстанца есть юридический помощник, доступный с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера», — говорит один из авторов проекта, Лариса Кусаинова, профессор Карагандинского университета имени Е. А. Букетова.

LegalExpert может не только «перевести» законы на понятный язык, но и подсказать, как велись аналогичные дела в суде, какие документы потребуются, какие могут быть риски. В пилотном режиме сервис запущен в Карагандинской области, но он также открыт для всех жителей Казахстана — достаточно зарегистрироваться на сайте.