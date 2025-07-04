В Казахстане массово внедряют системы раннего обнаружения пожаров в лесохозяйствах

Уже установлено 127 камер с функцией распознавания распространения дыма.

В целях своевременного обнаружения и оперативного тушения лесных пожаров в 10 областях страны ведется авиационное патрулирование лесов. На 15 авиаотделениях задействовано 14 вертолетов и три самолета. В марте текущего года территориальными подразделениями Комитета лесного хозяйства и животного мира были проведены контрольные проверки по готовности государственных лесовладельцев к пожароопасному сезону. Так, акиматам областей и государственным лесовладельцам поручено привести в полную боевую готовность силы и средства для тушения пожаров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Максат Елемесов.

По словам спикера, в этом году для материально-технического оснащения из местного бюджета выделено 6,3 млрд тенге. На эти средства планируется приобрести 41 пожарную автоцистерну, 19 малых лесопатрульных комплексов, 32 трактора, 29 единиц патрульных автомашин. За счет лизинговых средств на сумму 35 млрд тенге планируется приобрести 168 пожарных автоцистерн, 75 единиц колесных тракторов и 163 единицы малых лесопатрульных комплексов. Государственным лесовладельцам выделено 20 млрд тенге. На эти средства планируется приобрести 186 единиц пожарных автоцистерн, 247 единиц колесных тракторов, 186 единиц малых лесопатрульных комплексов.

«Раннее обнаружение является залогом оперативного реагирования на возникающие пожары. Поэтому в стране поэтапно вводится система раннего обнаружения пожара. В настоящее время эта система закрыта территорией лесного фонда на площади 1 млн 300 тыс. га. Установлено 127 камер с функцией распознавания распространения дыма. До конца текущего года система раннего обнаружения будет введена в 24 наиболее горимых лесных учреждениях страны. На сегодняшний день в резервате „Семей орманы“ установлено 37 камер, которые проходят качественную проверку. В промышленную эксплуатацию будут введены в августе. До конца года планируется установить системы раннего обнаружения, закрыть территорию лесного фонда на площади 5,4 млн га», — отметил Максат Елемесов.

Кроме того, на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления в круглосуточном режиме совместно с МЧС, Минэкологии, «Казгидромет» и «Қазақстан ғарыш сапары» осуществляется мониторинг пожароопасной обстановки в стране. Вся информация по пожарам стекается в этот центр. В случае возникновения лесных пожаров включается режим моделирования пожаров. То есть, сотрудники получают информацию о том, как пожар будет развиваться через час, через два, три часа. Это позволяет перегруппировать силы и средства и дополнительно направить службы к местам пожаров.