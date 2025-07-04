АФМ задержало гендиректора Первого кредитного бюро

Начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере.

Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.

«Установлено, что руководство ТОО „Первое кредитное бюро“ на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО „Центр развития трудовых ресурсов“ за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций. 28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г. Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны: Омаров Р. — генеральный директор ТОО „Первое кредитное бюро“; Сарбасов А. — руководитель АО „Центр развития трудовых ресурсов“, ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК; Аргандыков Д. — бывший руководитель АО „Центр развития трудовых ресурсов“, ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК», — заявили в АФМ.

При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов и 4,5 млн тенге. 30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.