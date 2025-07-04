Министерство экологии и природных ресурсов РК продолжает системную работу по вовлечению граждан в вопросы охраны окружающей среды с использованием современных цифровых решений.

Одним из ключевых инструментов обратной связи остается Telegram-чат-бот @TazaQazBot, который с начала 2025 года показывает устойчиво высокий уровень активности и доверия со стороны населения. За январь–июль 2025 года через платформу поступило 11 966 заявок. Из них 11 185 (93,5%) успешно исполнено, 314 находится в работе, и лишь 41 заявка (менее 0,4%) просрочена.

Одной из сильных сторон @TazaQazBot остается механизм обратной связи. С начала года поступило 347 жалоб, большинство из которых уже решены (316 исполнено). Темы жалоб традиционно связаны с уборкой территорий, ремонтом дорог и вывозом мусора. Граждане наиболее активно сообщают об уборке территорий — 3493 заявки, вывозе бытового мусора — 842 и благоустройстве улиц — 829.

Платформа позволяет не только ускорить решение повседневных экологических проблем, но и повысить прозрачность работы местных исполнительных органов. Наибольшее количество заявок поступило из Алматы (36%), Астаны (10%) и Туркестанской области (15%). Активность постепенно растет и в других регионах, хотя наименьшие показатели пока фиксируются в г. Шымкент.

По отдельным обращениям зафиксированы случаи формального закрытия заявок — этот вопрос находится на особом контроле министерства. Работа по устранению таких ситуаций ведется совместно с местными органами и подрядными организациями.

«Telegram-чат-бот @TazaQazBot продолжает укреплять свою роль как эффективный канал взаимодействия государства и общества. Рост активности граждан — это положительный сигнал о сформированной культуре экологической ответственности», — заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов.