В Алматы появится городской совет по науке и технологиям

В его состав войдут представители университетов и научного сообщества.

Совет станет площадкой для выработки идей, направленных на развитие города через научные и технологические решения. Планируется, что структура будет не формальной, а рабочей, с возможностью оперативно влиять на городские процессы, поддерживать научные инициативы и интегрировать университетские наработки в практику, передает Курсив.

Создание совета является часть курса на укрепление связей между вузами и городскими проектами. Приоритет — вовлечение студентов и молодых исследователей в решение актуальных задач Алматы: от устойчивого развития до цифровизации городской среды.