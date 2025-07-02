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    В Алматы появится городской совет по науке и технологиям

    В его состав войдут представители университетов и научного сообщества.

    2 июля 2025 09:02, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Совет станет площадкой для выработки идей, направленных на развитие города через научные и технологические решения. Планируется, что структура будет не формальной, а рабочей, с возможностью оперативно влиять на городские процессы, поддерживать научные инициативы и интегрировать университетские наработки в практику, передает Курсив.

    Создание совета является часть курса на укрепление связей между вузами и городскими проектами. Приоритет — вовлечение студентов и молодых исследователей в решение актуальных задач Алматы: от устойчивого развития до цифровизации городской среды.

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