МЦРИАП упростило правила участия отечественных стартапов в системе госзакупок

Инициатива получила поддержку со стороны НПП и Агентства по защите и развитию конкуренции.

Комитет по развитию искусственного интеллекта и инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Astana Hub упростил правила участия стартапов в системе государственных закупок.

В соответствии с новыми правилами, порядка тысячи отечественных стартапов смогут принимать участие в государственных закупках и подтвердить уровень финансовой устойчивости. Стартапы являются молодыми компаниями с ограниченной историей деятельности и невысокими финансовыми показателями, из-за чего их финансовая устойчивость оценивалась системой недостаточно высоко, что влияло на рейтинг и ограничивало доступ к участию в государственных закупках. МЦРИАП инициировало пересмотр этих требований и выступило с предложением об их упрощении.

«На сегодняшний день наше предложение получило поддержку со стороны государственных органов. Ранее стартапы автоматически исключались из системы госзакупок из-за этого требования, что лишало их возможности продавать свои решения государству. Теперь, согласно новым правилам, этот барьер устранен. В результате все участники Astana Hub, в том числе те, которые находятся в Реестре доверенного программного обеспечения, смогут полноценно участвовать в системе госзакупок», — отметил председатель Комитета по развитию искусственного интеллекта и инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов.

Инициатива получила поддержку со стороны Национальной палаты предпринимателей (НПП) и Агентства по защите и развитию конкуренции. Кроме того, новые правила уже утверждены Министерством финансов РК. В ближайшее время они вступят в силу.