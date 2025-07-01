Штрафы, номера и агрессивное вождение: в Алматы начали «цифровую зачистку» дорог

Это элемент профилактики, который делает дороги безопаснее и формирует в обществе культуру уважения к закону.

В Алматы внедряют цифровые технологии для повышения безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению злостных нарушителей. Как уточнили в городском департаменте полиции, безопасность на дорогах усиливается с помощью интеллектуальных систем, передает Zakon.kz.

«В рамках реализации принципа „Закон и порядок“ на улицах города активно применяются системы видеофиксации и интеллектуального мониторинга. Они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения правил дорожного движения и помогать полицейским в оперативной работе. Особый акцент делается на водителях, которые систематически игнорируют ПДД, не оплачивают штрафы, используют подложные или нечитаемые номерные знаки», — заявили в ДП Алматы.

Одним из ключевых инструментов стала система «Қорғау — қауіпті жүргізуші», которая в автоматическом режиме выявляет автомобили, представляющие угрозу для участников дорожного движения.

«Благодаря интеграции цифровых решений сотрудники полиции могут оперативно реагировать на сигналы системы, останавливать нарушителей и привлекать к ответственности. Это не карательная мера, а элемент профилактики, который делает дороги безопаснее и формирует в обществе культуру уважения к закону», — отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.