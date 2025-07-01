Нужна ли казахстанцам бумажная трудовая книжка?

Как известно, трудовая книжка – важный документ. В нем фиксируется место работы и стаж.

Нужна ли трудовая книжка для начисления пенсии, или документ уходит в историю — на этот вопрос в кулуарах мажилиса парламента РК ответила министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова. Как известно, трудовая книжка — важный документ. В нем фиксируется место работы и стаж. При утере трудовой книжки считается, что можно не надеяться на получение пенсии в будущем, так как документ ранее был единственным доказательством наличия трудовой карьеры, передает Liter.kz.

«Сегодня молодежи достаточно заключить трудовой договор, зарегистрировать его в электронном формате в единой системе учета трудовых договоров и перечислять пенсионные взносы. Потому что стаж исчисляется вашим участием в пенсионной накопительной системе», — заявила Светлана Жакупова.

Таким образом, трудовые книжки в современных трудовых отношениях не нужны.