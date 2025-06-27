ЭЦП нельзя будет получить по доверенности в ЦОНе

ЭЦП приравнивается к собственноручной подписи и имеет такую же юридическую силу — важно, чтобы любые действия с ЭЦП совершал только ее владелец.

С 28 июня 2025 года получить регистрационное свидетельство НУЦ РК (ключи ЭЦП) можно только лично и при условии прохождения биометрической идентификации. Изменения регламентированы приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 4 июня 2025 года № 212/НҚ, передает Учет.kz.

Использование биометрической идентификации и отказ от доверенностей при получении ключей ЭЦП значительно снижают риски их получения злоумышленниками. Это повышает уровень информационной безопасности и обеспечивает более надежный контроль за выпуском ЭЦП.

Если биометрическая идентификация не прошла или фотоизображение услугополучателя отсутствует в государственной базе данных физических лиц, необходимо выполнить следующие шаги:

— Подать заявку на получение ключей ЭЦП на своем персональном компьютере.

— Обратиться в ЦОН или загранучреждение (список можно найти на сайте Pki.gov.kz) для прохождения очной идентификации и подтверждения.