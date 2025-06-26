Ввести цифровой паспорт для беспилотников предложили в Казахстане

Действующий учет БПЛА на деле практически не работает.

В Казахстане беспилотные летательные аппараты могут в скором времени получить цифровой паспорт, который повысит безопасность их использования. Группа депутатов партии AMANAT в запросе на имя премьер-министра РК Олжаса Бектенова и министра обороны Даурена Касанова отметила, что в настоящее время беспилотные летательные аппараты активно используются в гражданском секторе и имеют потенциал для развития в сфере доставки товаров и воздушного такси, передает Liter.kz.

«Но есть угроза, что такие технологии могут выйти за рамки мирных мероприятий и стать инструментом в руках преступников. Представим любое массовое шоу, концерт, футбольный матч, где над толпой зависает якобы „игрушечный“ дрон, но внутри него таится опасность! В таких условиях эвакуация тысяч зрителей практически невозможна, а последствия могут быть необратимыми. В связи с этим назрела острая необходимость в более строгом регулировании производства, хранения и использования дронов с системой лицензирования и учета», — озвучил запрос руководитель фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев.

По его словам, мировое сообщество уже активно принимает меры по предотвращению нецелевого использования беспилотников. Например, в США действует система Remote ID, где каждый дрон даже от 250 гр и выше передает цифровой паспорт, включающий серийный номер, координаты и данные оператора. Аналогичные превентивные меры, такие как обязательная уникальная цифровая маркировка узлов дронов, внедрение черных ящиков для записи полетных данных, принимаются в Евросоюзе, Великобритании, Австралии и Канаде.

«Да, в Казахстане обязательной постановке на учет подлежат дроны от 250 грамм, а также аппараты, оснащенные камерами или сенсорами. Имеются ограничения по использованию дронов. Но фактически эти меры не работают. В любых магазинах игрушек, новых технологий можно беспрепятственно купить беспилотники весом до 15 килограмм. Надо признать, что текущее регулирование не в полной мере соответствует стремительно меняющейся реальности. Отсутствие системы Remote ID, недостаточный контроль за малыми дронами и необязательное лицензирование производителей создают лазейки для нелегального производства и применения беспилотников», — заявил Елнур Бейсенбаев.

Депутат напомнил, что с расширением использования искусственного интеллекта любой дрон, беспилотник можно запрограммировать таким образом, что даже без участия людей можно будет проводить незаконные действия, преступные замыслы. Чтобы предотвратить преступления и обеспечить безопасность граждан, депутаты предложили внедрить Remote ID для всех аппаратов массой от 250 грамм, расширить системы учета полетной истории путем обязательного внедрения черных ящиков, а также передачи и обработки данных, сгенерированных искусственным интеллектом, ввести лицензирование производителей беспилотников с обязательной уникальной маркировкой ключевых узлов и ужесточить административную и уголовную ответственность за нелегальную сборку и применение дронов в качестве оружия.