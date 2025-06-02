PROFIT Telecom Day 2025: в поиске точек роста

Куда телекому идти дальше и какие болевые пороги нужно преодолеть – обсудили на конференции PROFIT Telecom Day.

23 мая в Алматы состоялась ежегодная конференция PROFIT Telecom Day 2025, на которой собрались эксперты рынка, представители телеком-компаний и руководители телеком-подразделений из финсектора, промышленности и других отраслей для обсуждения новейших технологий связи и построения цифровых сетей в Казахстане. В конференции приняло участие более 200 гостей офлайн, и более полутора тысяч — онлайн.

Текущие реалии телеком-рынка Казахстана

Мероприятие открыл Олжас Кабенов, заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК. Он представил обзор развития отрасли телекоммуникаций и международную оценку телекоммуникационной инфраструктуры Казахстана. Так, по рейтингу развития телеком-инфраструктуры, в котором участвует 193 страны, в 2024 году Казахстан занял 41 место, поднявшись с 96 места в 2008 году. А в индексе развития интернета наша страна на 54 месте (97-е в 2019 году).

В рамках нацпроекта «Доступный интернет» планируется субсидирование малых и средних операторов для строительства местной сети в селе (охват 1123 сельских населенных пунктов), подключение 3039 СНП к высокоскоростному интернету, а также увеличение доли Казахстана в транзите данных между Европой и Восточной Азией до 5% и привлечение на рынок страны BigTech компаний.

Асылбек Хайрушев, президент ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана», рассказал о современном состоянии отрасли связи в РК. По его словам, в структуре доходов услуг связи в 2024 году 48% приходилось на услуги интернета, 21% — на мобильную связь, 19% — на прочие телекоммуникационные услуги. При этом, на два мегаполиса, Алматы и Астану, приходится 82% от общего объема услуг связи в РК. Это говорит о неравномерности распределения услуг связи в стране.

На казахстанском телеком-рынке в настоящее время действует около 20 крупных операторов связи (междугородняя и международная телефонная связь, доступ к интернету, спутниковая подвижная связь), а также 3 оператора мобильной связи. Сегодня в РК более19 млн абонентов мобильного широкополосного доступа в интернет. Уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составляет 72,5%. Что касается мобильной связи 5G, то в настоящее время в стране установлено 1411 базовых станций 5G в 20 городах.

На PROFIT Telecom Day 2025 выступил и зарубежный эксперт. Adam Zhangjun, представитель Network Innovation and Development Alliance (NIDA), рассказал об эволюции от IPv6+ к сетям следующего поколения (Next Generation Network). Спикер подчеркнул, что целью NIDA является определение пути развития и стандартов построения сетей глобальной сетевой инфраструктуры, а также стимулирование модернизации сетевой отрасли.

«Наступление интеллектуальной эры выводит интернет на новый этап. Общий вектор развития указывает на переход от базовой сетевой инфраструктуры (IPv6, MPLS — 1998–2000 гг.) к полностью интеллектуальной, датацентричной сети, управляемой ИИ (2030 г.). Искусственный интеллект позиционируется как ключевой элемент сетей следующего поколения, определяющий характеристики сети (умная, зеленая, безопасная) и являющийся ее движущей силой», — говорит представитель NIDA.

Next Generation Network предполагает четыре взаимосвязанных сценария подключения:

— Computing Connection. 500-кратный рост вычислительной мощности в мире к 2030 году (фрагментированные вычисления, распределенное сотрудничество, сверхдальнее обучение, кластер из миллиона карт).

— Intelligence Connection. Более 1 миллиарда терминалов и помощников ИИ (виртуальные цифровые люди, воплощенные интеллектуальные роботы, офисная метавселенная, интеллектуальные путешествия).

— Data Connection. Огромный объем транзакций данных (2 млрд юаней на Пекинской международной бирже данных) подчеркивает необходимость надежного обращения данных (контроль циркуляции данных, надежная циркуляция, высокоскоростные сети передачи данных).

— Airspace Connection. 20 000+ спутников (интеграция спутниковой связи, взаимодействие «воздух-земля», eVTOL — электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки).

Каждый из этих сценариев выдвигает специфические требования к сети следующего поколения, связанные с масштабом, производительностью, надежностью и новыми возможностями. Архитектура сети следующего поколения будет распределенной и многоуровневой, включающей: периферийные вычисления (Edge Computing, для беспроводных офисов, безопасных кампусов, интеллектуального производства); региональные вычислительные центры (Regional Computing Centre), взаимосвязанные с периферией и ядром; магистральные сети высокой пропускной способности (400/800GE Intelligent MAN/Core) для обеспечения высокоскоростной передачи между различными уровнями и центрами обработки данных; основные вычислительные центры (Core Computing Center); сверхконвергентные центры обработки данных (Ultra-converged Data Center) — ядро вычислительной и информационной инфраструктуры.

«Земля в иллюминаторе…»

О развитии спутниковой связи и вещания в Казахстане рассказал Роман Ермашов, директор и главный инженер Центра космической связи «Коктерек» АО «Республиканский центр космической связи». АО «Республиканский центр космической связи» является Национальным оператором космической системы связи «KazSat». Услугами АО «РЦКС» пользуется 20 телеком-операторов Казахстана и ближнего зарубежья.

«Космическая система связи KazSat обеспечивает национальное эфирное телевидение, сети передачи данных операторов связи и государственных структур», — пояснил Роман Ермашов.

Кроме того, оператор OneWeb построил на территории ЦКС «Коктерек» станцию сопряжения; реализуется пилотный проект с компанией SpaceX — подключено 1798 сельских школ к интернету.

Продление ресурса спутника KazSat-2 планируется до IV квартала 2026 года. До этого времени операторов будут переводить с KazSat-2 на KazSat-3. Сейчас благодаря KazSat-3 в 176 сельских населенных пунктах реализован доступ к цифровым госуслугам, охвачено более 17 тыс. человек. До 2029 года намечена реализация проекта KazSat-3R для замещения спутника KazSat-3. KazSat-3R позволит развивать в Казахстане существующие спутниковые сети связи и телерадиовещания (включая HD TV и ID TV) и современные сети VSAT.

Нурлан Мейрманов, главный директор по стратегии и управлению внешними активами АО «Казахтелеком», обратился к коллегам со следующим предложением: «Сейчас в мире большая потребность именно в подъеме спутников на низкоорбитальную орбиту. Может, как-то перепрофилировать направление в министерстве и не спутниковой связью заниматься, а именно развитием космических технологий? Найти дешевые технологические решения, чтобы Казахстан тоже стал одной из точек, откуда можно отправлять спутники на орбиту. Потому что сейчас очень большая очередь для развертывания спутников на орбите не хватает ракет. Если в Казахстане создать соответствующие институты и развивать там стартапы, мы бы добавили отличную точку роста».

Роман Ермашов отметил, что такая работа ведется: «Я косвенно слышал о реконструкции старых стартовых площадок на Байконуре. Кроме того, есть подведомственное предприятие Национальный центр исследования космических технологий, два института — Ионосферы и Астрофизики, там есть и теоретики, и прикладники. Поэтому и со стартами, и с собственным производством у нас направления охвачены, работа ведется. Здесь мы стараемся не отставать».

«Будущее видится за интеграцией ГСО и НГСО систем, где геостационарные спутники обеспечат широкую пропускную способность, а низкоорбитальные — оперативность и низкую задержку сигнала», — добавил Асылбек Хайрушев.

У медали две стороны

В рамках конференции прошла панельная сессия, где эксперты обсудили достижения казахстанского телекома, возможные точки роста на ближайшие годы, а также актуальные проблемы отрасли связи.

Интересно, что все участники дискуссии подчеркнули значительные достижения Казахстана в сфере телекоммуникаций:

— Увеличение протяженности оптоволоконных сетей, развитие инфраструктуры, внедрение технологии 5G, высокая скорость интернета.

«Я впервые в Казахстане, и не так много знаю о стране. Но когда я только прибыл сюда и в гостинице попытался воспользоваться интернетом, меня поразила скорость. Она выше, чем во многих странах, в которых я бываю», — Адам Чжанцзюнь.

«Я бы отметил инфраструктурные достижения операторов связи. Если говорить про мобильную связь, они прошли этапы перехода от классических сетей к пакетным сетям, два оператора уже фактически завершают строительство сети 5G. Это достаточно большое достижение, учитывая наши экономические возможности и отдаленность от центров разработок. Но при этом мы не отстаем от мировых трендов. А если говорить про фиксированную связь, тут вообще бум развития. Оптика стала нормой и стандартом доступа, количество абонентов уже приравнивается к количеству домохозяйств. По разным технологиям, правда, но, в принципе, это очень хороший показатель. По доступу к интернету у нас все лучше, чем у соседей, и мы находимся не на последних местах в мировых рейтингах», — Нурлан Мейрманов.

«Мы стали цифровым хабом в регионе для крупных мировых игроков как Азии, так и Европы. Казахстан сегодня обеспечивает услугами соседей — Узбекистан и Кыргызстан у нас покупают практически 100% трафика», — Шавкат Сабиров, президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана».

«Несмотря на то, что телеком-компании — это частный бизнес, он имеет очень высокую социальную направленность. Одно из наших достижений — огромный вклад в устранение цифрового неравенства, потому что у нас 40% абонентов живет в сельской местности, при этом они покрыты сервисами 4G, то есть, мобильным широкополосным доступом к сети интернет. Это населенные пункты, где живет более 250 жителей. Каждый такой населенный пункт сейчас фактически покрыт, за некоторыми исключениями (какие-то особые проблемы с расположением, топологией и т. д.). А сейчас уже государство с операторами обсуждает возможности покрытия дорог сетью 4G. Казахстан очень серьезно поднялся в мировом рейтинге скоростей интернета (мобильного и фиксированного). Мы от мира не отстаем сейчас — все ключевые технологии в мобильной и фиксированной сети у нас представлены», — Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.

— Значительный вклад в ВВП страны; внушительные налоговые отчисления от игроков рынка; создание рабочих мест.

«Наша отрасль — одна из немногих несырьевых, которая дает прибыль государству в несколько десятков миллиардов тенге. При этом — платя налоги, создавая рабочие места и двигая другие отрасли. Сейчас в Казахстане телеком — это не только предоставление гражданам связи или доступа к интернету, но и предоставление цифровых сервисов (электронная коммерция, системы оплаты, ЦОНы, электронное правительство). И вся эта инфраструктура уже так же необходима нам, как электричество или дороги», — Асылбек Хайрушев.

«Казахстанский телеком имеет несколько ключевых позитивных отличий от общемировых. Это отрасль, которая дает огромный вклад в казахстанский ВВП, десятки тысяч рабочих мест созданы операторами, десятки миллиардов налогов выплачивается, при этом отрасль не сырьевая», — Олег Снимщиков.

— Повышение компетенций молодых кадров.

«Одно из достижений, которое мы видим — это накопление технических компетенций. У нас, в частности, заключено несколько меморандумов с разными вузами. Молодые ребята приходят очень толковые. Эти накопленные знания передаются как преемственность поколений и остаются у нас. Мы ими обладаем и, надеюсь, будем дальше сохранять и приумножать», — Роман Ермашов.

Однако при массе положительных достижений в телекоммуникационной отрасли Казахстана существуют и проблемы, причем достаточно серьезные.

— Надежность интернет-соединения, частые перебои и нестабильность сети.

«У меня было три линка. Основная проблема в том, что у нас два основных провайдера — Казахтелеком и Транстелеком. И если начинаются проблемы у кого-то из них, соответственно все три линка работать перестают. Или ГТС — как только какие-то работы проводятся у них, начинается влияние на весь Казахстан», — мнение из зала.

«Для нормальной работы я держу три интернет-провайдера. И иногда все трое все равно подводят», — мнение из зала.

«Я считаю, что у нас есть еще резервы, которые мы можем использовать. Сейчас у каждого по 4-5 устройств, то есть, одному человеку нужно 5-6 IP-адресов. А если в квартире посчитать, включая Алису, то это сотню IP-адресов одна квартира может потреблять. Так что IPv6 мы должны были внедрять уже давно — многие проблемы у нас бы снялись», — Шавкат Сабиров.

— Инфраструктурные ограничения.

«Есть два типа операторов: локальные, у которых можно просто купить интернет, и большие глобальные. И у глобальных — много задач и проблем. Нам надо обеспечить резервирование стыков, по возможности зарезервировать аплинки. Мы сами канальную емкость организовываем прямо до точек обмена трафиком. Все это — совершенно другие деньги, другие расходы, другая инфраструктура (она более объемная). Поэтому те, кто оказывает услуги или потребляет интернет, и хочет, чтобы он был надежным — для надежности есть масса инструментов, они сейчас уже стали доступны. Как минимум, резервирование оператора — это правильный подход. Ну, а как максимум — георезервирование ресурсов», — Нурлан Мейрманов.

«У Казахстана особенная гео- демографическая ситуация, она уникальная. У нас громадная территория при низкой плотности населении. Искать точки роста в этих условиях еще сложнее. На примере космических систем спутниковой связи и вещания: нормальные сроки окупаемости — это когда под „пятном“ находится где-то полмиллиарда абонентов. То есть, луч спутника „светит“ на какую-то территорию. А у нас всего около 20 млн абонентов в национальном луче (вся территория границ РК). Экономически это не бизнес. Государство берет на себя роль инвестора, и это вообще неокупаемые вещи, а больше социальные, направленные на безопасность и другие вопросы. То есть, здесь совсем не о деньгах идет речь», — Роман Ермашов.

— Регуляторные требования и барьеры, долгие бюрократические процедуры, которые затрудняют развитие отрасли.

«2 года назад мы хотели провести измерения качества связи и проверить, почему теряются пакеты между Алматы и Астаной. Некоторые улетают вообще в неизвестность, а некоторые идут на соседнюю улицу через Россию (маршрутизация такая). Но мы выяснили, что проверка качества услуг связи является государственной монополией. То есть, мы с вами не имеем права проверять качество услуг связи», — Шавкат Сабиров.

«В первую очередь надо заняться регуляторикой. У нас требования по радиосигналу для базовых станций гораздо жестче, чем во всем мире, причем жестче чуть ли не в десятки раз. Далее — те же самые базовые станции надо где-то ставить, а у нас оформление земельных участков под них занимает до года. В принципе, отрасль может развиваться и должна развиваться, если государство будет учитывать эти моменты», — Асылбек Хайрушев.

«Регуляторика — это вечный „конек“ у нас в стране. Сначала ее не было, потом ее написали, причем столько, что теперь уже мучаемся, что слишком много написали. Теперь нужно уже назад „откатываться“. Казахстан действительно нуждается в модернизации и, самое главное — в построении новых сетей. В Европе и Китае, например, практически все документы в части построения сетей связи уже ориентированы с точки зрения технических требований на текущие задачи, включая большие данные и так далее», — Шавкат Сабиров.

«Я присоединюсь ко всем словам про регуляторику. Хотите, чтобы бизнес рос? Снижайте регуляторную нагрузку», — Олег Снимщиков.

— Разногласия между регулятором, операторами и абонентами в вопросе справедливой стоимости услуг.

«Сейчас идет бурный рост трафика — каждые 2 года он увеличивается в четыре раза. А учитывая развитие искусственного интеллекта, что предполагает очень много uppload’ов, требования к сетям меняются кардинально. И эту работу надо проводить. Вот АЗРК выступает, говорит, что мы поднимаем тарифы. А как еще строить такую объемную инфраструктуру, как ее обеспечивать?», - задает вопрос Нурлан Мейрманов.

«Абоненты, с одной стороны, потребляют все больше и больше трафика. А с другой — не хотят платить за это больше. Пожалуй, телеком — единственная отрасль, где абоненты измеряют стоимость не ценой за единицу продукта, который они потребили, а своими предыдущими расходами. То есть, они говорят: „Я недавно платил, например, 3 000 в месяц, а теперь — 4 000. Что это такое?“. А то, что вчера абонент потреблял, к примеру, 5 Гб трафика, а сегодня — уже 20 Гб, на он это внимания не обращает. И вот, государство слышит население и эти жалобы, увеличивает на операторов ценовую нагрузку. С другой стороны, абоненты продолжают потреблять больше, но при этом жалуются на качество, хотят, чтобы скорость была еще выше. Это создает противоречие, которое ни к чему хорошему не приведет…. Вообще, оператор, с нашей точки зрения, должен становиться больше чем просто телеком-оператором. У нас порядка 65 собственных цифровых продуктов, часть из них доступно на рынке, и они даже не ассоциируются с нашим брендом. То есть, операторы, если хотят оставаться на плаву и продолжать быть прибыльными, должны расширять свою сферу бизнеса на создание цифровых продуктов», — Олег Снимщиков.

Нурлан Мейрманов подытожил дискуссию о проблемах отрасли и высказался о том, почему в Казахстане пока не идет речи о том уровне развития телекома, какой требуется с учетом новых мировых тенденций.

«Нормативка в Казахстане, в принципе, не адаптирована сейчас под бурное развитие интернет-индустрии и рост трафика. Приведу пример. Мобильные сети появились примерно в 1997–1998 годах, 25 лет прошло. Мы за 25 лет построили 25 000 базовых станций, это примерно 60 базовых станций на 100 000 человек. А в Китае и в Европе, для сравнения — по 200 БС на 100 000 тыс. человек. Чтобы нам просто в 2 раза число БС увеличить (если мы будем теми же темпами работать) — это еще 25 лет понадобится. Понятно, что никто не будет ждать 25 лет. Уже сейчас потребители недовольны. А по идее, нам надо вырасти не в два раза, а в десятки раз. А чтобы дойти до уровня Южной Кореи, нам надо 375 лет — это чуть меньше 400 000 базовых станций нам нужно. А мы 1 000 базовых станций в год строим… Законодательство, все механизмы согласования, получения разрешений, темпы строительства, наличие инфраструктуры, энергетики — все это позволяет нам развернуть не более 1 000 сайтов в год. Еще пример. Уже сейчас для управляемого автотранспорта, по моим расчетам, нужно минимум 50 000 БС. А по факту — около 250 000. И если мы будем работать темпами 1 000 сайтов в год, то это займет около 250 лет. При этом в США или в Китае управляемый автотранспорт уже работает. Так что это проблема не конкретно операторов связи, это проблема вообще страновая. Мы как связисты не должны отвечать за энергетику или строительство. Мы должны приходить и уже иметь готовые места для развертывания БС. То есть, надо корневые изменения вносить в законодательство, в подходы к построению инфраструктуры, чтобы темпы строительства позволили нам как минимум нагнать текущие мировые стандарты», — говорит эксперт.

Адам поделился тем, как обстоят дела с интернетом и развитием сетей в Китае.

«Надежность интернет-соединения в Китае — на достаточно высоком уровне. У нас практически не происходит обрывов связи. Перебои больше характерны для жилых массивов, для частных лиц. Что касается предприятий, то так же, как и в Казахстане, наши предприятия пользуются услугами двух и даже трех операторов, чтобы обеспечить надежность. И да, я могу констатировать, что инвестиции в инфраструктуру играют огромную роль, и правительство КНР уделяет вопросу связи и инфраструктурных инвестиций большое значение, выделяет большие средства. Наши госорганы принимают регуляторные решения постепенно. Каждое решение сначала апробируется в пилотном порядке на отдельных больших городах и только потом принимается на всю страну», — рассказал зарубежный гость.

Так что же делать?

Все озвученные проблемы требуют комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, операторов и профильных экспертов для их решения.

«Как минимум, нужно упрощать требования к операторскому бизнесу, снижать дополнительные изъятия средств у операторов. Потому что даже сейчас в новом законе, я смотрю, появляется новая статья — до 3% операторы связи должны отчислять в фонд „улучшения параметров качества связи“. А вместо того, чтобы изымать средства, я бы, все-таки, со стороны государства, наоборот, давал какие-то возможности операторам реинвестировать полученные доходы или, может, облегчить/сократить расходы (в части НДС и других налогов). Это дало бы импульс для развития именно инфраструктуры. Казахстанские специалисты — очень высокого уровня, они ценятся во всем мире. Дайте нам свободу ведения бизнеса, упрощение требований, сокращение контролирующих мероприятий, и это даст реальный буст развития. Как минимум, для текущих операторов. Возможно, даже есть рынок для каких-то новых решений, виртуальных операторов связи. Нужно упрощать требования, потому что сейчас очень тяжело работать», — высказался Нурлан Мейрманов.

Таким образом, хотя телекоммуникационная отрасль Казахстана и демонстрирует значительные успехи, но для дальнейшего ее развития и возможности страны следовать в русле мировых тенденций необходимо решить проблемы с надежностью связи, проработать регуляторные нормы и поработать над инфраструктурой.

Продукты, услуги, кейсы

Помимо столь бурных обсуждений на PROFIT Telecom Day 2025 представители вендоров рассказали о своих продуктах и представили интересные кейсы из сферы телекома.

Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан», рассказал о грамотном подходе к построению сетей, который заключается в тестировании кабелей, сетевых компонентов и подключений.

«При передаче информации по сетям ключевой момент — это кабель. Он может быть некачественный, старый, или плохо смонтирован. Вот как раз разобраться в проблеме поможет компания AEM, которая производит приборы, позволяющие однозначно определить, хорошая у вас кабельная структура или нет. И если нет — то в каком месте происходит сбой, что это за сбой и как его устранить. Миссия AEM заключается в предоставлении комплексных решений для тестирования полупроводников и электроники, основанных на лучших в своем классе технологиях», — говорит Андрей Поцелуев. Благодаря кабельным анализаторам и квалификационным тестерам AEM пользователь получает полный отчет о кабельной системе.

Николай Королев, директор ТОО «Амперэль», представил качественные и недорогие модульные ЦОД для телеком-сектора.

«Быстрорастущие объемы данных и трафика, необходимость быстрой масштабируемости, сложности с размещением инфраструктуры в удаленных или труднодоступных регионах, высокие капитальные затраты на строительство традиционных ЦОД и долгие сроки ввода новых сервисов — все эти проблемы мы предлагаем решить за счет использования наших решений. В линейке Amperel — контейнерные ЦОД с фиксированной конфигурацией (на 4, 6, 8 и 10 серверных стоек) и модульные ЦОД с масштабируемой конфигурацией (на 20, 40 и 60 серверных стоек)», — говорит Николай Королев.

Это полноценные решения со всеми свойствами, присущими классическому ЦОД. При этом они компонуются из типовых законченных элементов, что обеспечивает быстрое и простое конфигурирование, дает возможности масштабирования. При этом у заказчика отпадает необходимость в капитальном строительстве и значительно снижаются капитальные и эксплуатационные затраты.

Владимир Каспирович, руководитель ЦОД и СПД PS Cloud Services, рассказал о принципе сетевой нейтральности для обеспечения бесперебойной работы серсвисов компании. В настоящее время инфраструктура PS Cloud располагается в 7 дата-центрах в Алматы, Астане и Ташкенте.

Он также упомянул о ситуации с IPv6, о чем уже говорили эксперты на панельной сессии. По данным, которые представил спикер, доля использования IPv6 в Казахстане составляет всего 30%. Тем не менее, полного перехода на IPv6 вряд ли стоит ожидать. Учитывая, что модель интернета меняется, скорее всего — это будет доступ пользователя до ближайшего Edge облака.

Денис Гречкин, product-менеджер ТОО «Logitex-Market», рассказал о трендах на рынке современных телекоммуникаций Казахстана, сделал обзор телеком-оборудования и задач, которые оно решает, а также представил опыт интеграции компании.

К трендам он отнес:

— Переход с аналоговых и цифровых решений на IP-телефонию.

— Интеграцию с бизнес-приложениями.

— Усиление требований к безопасности голосовых и видеокоммуникаций.

— Рост интереса к облачным и гибридным инфраструктурам.

— Рост применения телефонии в рамках систем IoT, контроля доступа и видеоаналитики.

Что касается оборудования, то в линейке Logitex-Market — оборудование Fanvil (от бюджетных моделей с POE и Gigabyte Ethernet до видеотелефонов с беспроводными трубками, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, видеосвязи), облачные и физические АТС, Voip-шлюзы и модули расширения от Yeastar, оборудование Alkatel-Lucent (решения уровня Enterprise — IP и гибридные АТС и телефонные аппараты корпоративного класса), а также оборудование для решения локальных задач.

Итог

В этом году PROFIT Telecom Day получился максимально насыщенным — инсайты, полезная информация, вскрытые проблемы отрасли. Хочется надеяться, что в следующем году мы услышим, что хотя бы часть из них была решена.

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Видеозапись конференции: