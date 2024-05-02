Когда запустят OneWeb в Казахстане?

В Минцифры рассказали подробности.

В Астане состоялось заседание коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по космической деятельности. Как сообщает пресс-служба Минцифры, по проекту предоставления широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам в малонаселенных сельских пунктах страны с применением спутниковых технологий KazSat подключили 176 сел с применением Wi-Fi HotSpot. Таким образом, доступ к интернету получило более 17 тысяч человек, передает Liter.kz.

Для подключения 328 сел Казахстана к широкополосному интернету на территории ЦКС «Коктерек» завершается работа по созданию станции сопряжения негеостационарной сети связи OneWeb, техническая готовность для предоставления коммерческих услуг намечена на 2024 год.

Ранее сообщалось, что 13 школ в регионах, пострадавших от паводков, подключили к сети Starlink.