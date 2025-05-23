Логистика, цифровизация и ремонт дорог: что изменится в транспортной отрасли Казахстана

Интеллектуальные системы видеонаблюдения будут мониторить движение транспорта от въезда на территорию РК и по всему маршруту до выезда за пределы Казахстана.

Роман Скляр рассказал, как Кабмин планирует исполнить поручения президента по модернизации инфраструктуры и развития транспорта, а также цифровизации отрасли на совещании с главой правительства Олжасом Бектеновым, передает Sputnik.

Таможенные посты Темир баба, Казыгурт, Тажен, Майкапчагай и Бахты откроют после модернизации, их и другие посты параллельно оснащают интеллектуальными системами видеонаблюдения, которые будут мониторить движение от въезда на территорию страны и по всему маршруту до выезда за пределы Казахстана.

В сфере железнодорожного транспорта до декабря 2025 года планируют завершить строительства вторых путей на участке «Достык — Мойынты» и обводной железнодорожной линии станции Алматы. Кроме того, в 2025 году будут увеличивать мощности морских портов по обработке контейнеров до 240 тысяч ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров). Для этого в декабре 2025 года запустят новый терминал, что позволит увеличить транзитный потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В сфере воздушного транспорта до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы e-Freight во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами Кеден и Agriculture, что обеспечит полный переход на безбумажный документооборот.