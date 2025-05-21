Домашние питомцы в РК получили цифровые документы

Информация загружается из Единой базы данных TABAN.

Владельцы кошек, собак и других домашних животных могут просматривать их данные в eGov Mobile, в разделе «Цифровые документы». Данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных TABAN. В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними.

В самом цифровом паспорте содержится вся информация животном: индивидуальный номер, номер документа, кличка, окрас, порода, дата рождения, особые приметы, вид и пол, адрес регистрации, адрес фактического содержания, ФИО и ИИН владельца, а также информация о чипировании, стерилизации и вакцинации с указанием дат и статусов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

— авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

— перейти в сервис «Цифровые документы»;

— в разделе «Другие документы» ознакомиться с Паспортом животного;

— в случае если документ не отображается, пользователю необходимо нажать кнопку «Обновить документы».

Цифровой паспорт позволяет владельцам оперативно предоставлять информацию о питомце при посещении ветеринарной клиники, оформлении путешествий, участии в выставках и в случае утери животного. Кроме того, он способствует системному учету домашних животных, снижению числа безнадзорных питомцев и повышению ответственности владельцев.

По состоянию на март 2025 года в системе зарегистрировано более 224 тысяч домашних животных. Более 20 тысяч из них являются бездомными.

Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Информационно-учетный центр» МФ РК по заказу Министерства экологии и природных ресурсов РК.